Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3129
Hay un parknk en youtube, cuando primero le preguntan a un transeúnte como ir a McDonald's, y luego le piden que no les diga lo que tienen que hacer.
Esa es la cuestión: estás hablando de cosas que todo el mundo sabe y prescribe desde hace mucho tiempo. Estoy diciendo por qué no es óptimo y por qué no funciona, pero no lo oyes o no lo entiendes.
Funciona y es óptimo, se demuestra el teorema, que ya se ha mencionado. + artículos.
Y no es necesario señalar - sólo puede tener un diálogo cuerdo, y argumentar su posición.
Escribí que tales métodos se basan en el uso de un modelo, por lo que todas las mediciones son relevantes para el modelo, no para un solo predictor - esta es la desventaja.
Si tiene algún resultado que demuestre la eficacia del método propuesto, hágamelo saber, sería interesante y constructivo para el debate.
Le recomiendo encarecidamente que reconsidere el enfoque mismo de la construcción de características. Las transformaciones funcionales no funcionan aquí, ¡el mercado NO es una serie temporal!
Aquí está el punto de entrada M1.
aquí está el motivo de entrada y el precio de entrada H1.
Y lo único que hacen tus señales es buscar patrones/curvas en las últimas 5-10 velas.
Es mucho más complicado que eso.
Y no hace falta señalarlo, basta con mantener un diálogo sensato y argumentar tu postura.
¿Cómo se evalúa un único predictor?Si hay un predictor, ¿tiene una función y una función objetivo? )
Es más complicado que eso.
La lógica fractal habitual.
¿Puedes mostrarme algo así?
Si es tan común.
Es más complicado que eso.
¿Cómo sabes lo que alguien está haciendo? Eso es un poco fanfarrón. Tengo señales que tienen en cuenta los movimientos de los últimos tres meses.
¿A través de qué se evalúa un único predictor?¿si hay un predictor, entonces tiene una función y un objetivo? )
Por supuesto, es obvio: hay un objetivo y cierta lógica que los vincula.
Anteriormente, en otro hilo, mostré que es posible construir diferentes modelos a partir de los mismos datos - obtengo alrededor de un 30% rentable y un 70% no rentable. Por eso creo que el método de estimación a través del modelo no es muy fiable.
¿Cómo sabes qué hace quién? Eso es un poco fanfarrón. Tengo señales que tienen en cuenta los movimientos de los últimos tres meses.
Tener en cuenta movimientos en diferentes TFs y ver niveles en diferentes TFs no es lo mismo, tanto en esencia como en complejidad....
Te estás poniendo muy borde, ¿qué te pasa? ¿Has dejado de tomarte las pastillas o algo?