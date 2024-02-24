Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3133
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entrenar a la IA para que prohíba. No sólo por lenguaje soez, sino también por grosería. Sobre la base de análisis de contenido.
Entonces también por incoherencia con el tema de la rama (es más complicado).
Ya no es tan complicado.
Aquí tienes un primer intento.
============
La api está abierta, tómala y hazlo.
Ya no es tan complicado.
Aquí está mi primer intento.
============
la api esta abierta , tomala y hazlo
Idealiti:)
A mí también me gusta).
Y la rama perdería inmediatamente el 95% de su peso ...
¿quién está interesado en eso?
Te recomiendo que aprendas sobre programación genética para que no tengas que investigar de memoria.
Para buscar regularidades no ligadas al tiempo/cronología recomiendo familiarizarse con algoritmos reglas asociales.
Y la dirección de la búsqueda es correcta.
en el mercado sólo hay precios y una secuencia de determinados acontecimientos.
es que si se abre un punto B en el punto A de exactamente la misma naturaleza?
¿Qué?
niveles
¿qué herramientas pueden utilizarse para describir regularidades de cualquier tipo?
1) deben ser reglas
2) transformaciones funcionales
3) código
4) mezclas de distintos métodos
¿qué herramientas pueden utilizarse para describir cualquier patrón de cualquier tipo?
1) deben ser reglas
2) transformaciones funcionales
3) código
4) mezclas de diferentes métodos
Una regularidad es una regularidad porque ya está descrita: existe una fórmula para ella, por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton, o toda una teoría.
Y, en general, las herramientas se seleccionan en función del tipo de procesos, que pueden ser
¿qué herramientas pueden utilizarse para describir cualquier patrón de cualquier tipo?
1) deben ser reglas
2) transformaciones funcionales
3) código
4) mezclas de diferentes métodos
repetibilidad que puede determinarse por algo.
El entorno desempeña un papel importante, y tipos como determinista o aleatorio dependen de la capacidad de tener en cuenta/definir algo.
Y en esencia, deshacerse del ruido es la misma respuesta al mismo impacto)
Quiero hablar de un algoritmo que busque regularidades por sí mismo, de modo que las regularidades no estén en una forma ya hecha.
Quiero que sea capaz de buscar patrones de cualquier tipo, sin sesgo a los datos y formas de procesarlos.
Pero no sé qué tipo de algoritmo (en qué lenguaje) puede describir estas regularidades y, en general, la propia estructura de las regularidades.
Por lo tanto, la pregunta es si hay un lenguaje universal que puede describir cualquier cosa y cómo poner este "cualquier cosa" en el "corrector" en forma de módulos listos.
Me inclino por el registro. reglas y código en general.