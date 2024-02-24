Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1563
No sólo eso, ya tengo ocho capítulos escritos. Así que empecé el plan pero luego decidí hacerlo más detallado y accidentalmente empecé a escribir el libro :-)
eso es lo que te pido que nombres estos 8 capítulos, es fácil ver lo preparada que está tu charla - no plan.... Bueno, esta bondad en cualquier momento del día se puede ver en YouTube ))))
ZS: tenga en cuenta que mi pregunta no es provocativa, más bien, es más a su ayuda - el foro lee un montón de gente, si usted muestra la seriedad de sus intenciones, entonces tal vez usted tendrá, como allí? ah ANSHLAG! ;)
Bien hecho Igor por señalarlo. Cómo puede ser un libro sin un índice de contenidos. Te adelanto que es una versión de trabajo y está sujeta a cambios.
Capítulo 1: La dualidad del modus operandi.
Capítulo 2: Predicción y clasificación
Capítulo 3: Modelo causal de formación de precios
Capítulo 4: Función del objetivo y estrategia subyacente
Capítulo 5: Datos dependientes e independientes de la cotización
Capítulo 6: Visión general del análisis de conglomerados
Capítulo 7: El concepto de generalidad. La teoría de
Capítulo 8: El optimizador de Reshetov
Capítulo 9: Práctica. Algoritmo de acción.
El seminario en sí se ha reprogramado provisionalmente para el viernes 13 :-)
No, el Asesor Experto. Traza todo perfectamente en Inite, pienso cómo llevarlo a Ontic y hacerlo funcionar con señales.
Bien, ¡gracias!
Tenga en cuenta que el secuenciador ya ha comenzado a formar una señal, por lo que todo es real. Observa, admira...
De acuerdo. Para los novatos que creen que sus publicaciones significan que son geniales. Soy un antiguo habitante de este foro. Exclusivamente un profesional. No he perdido una semana de comercio en los últimos 5 años sin un comercio. Hace 2 meses que no comercio, ya que me estoy pasando a Moex. Esta es la mayor ruptura en el comercio de los últimos años. La transición a la A no fue fácil, pero está casi completa. Sólo queda enseñarle a operar en tiempo real. Así que, señores, no sean tan arrogantes.
¡Moex te espera, y yo también te espero en moex! ¡Y estoy esperando tus pedidos de autónomos! ))
¿Cómo te las arreglaste para no comerciar durante 2 meses?
Mi alma me llama, mis manos se extienden para hacer algunos intercambios.
Compartir tu opinión, es muy difícil, incluso se puede decir que imposible.
Desgraciadamente solo uso un robot de trading, por lo que no hay robot, tampoco estoy usando el freelance. No estoy usando Freelance desafortunadamente porque trato de hacer todo yo mismo, pero no soy muy amigo de MKUL5, pero escribí todo en el 4.
Alquilé un VPS con MT4 e incluso en los momentos en que el robot perdía lo hacía más lento que yo, lo cual es bueno.
Debería trabajar en el gobierno con tanto optimismo)).