Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3138
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hay un nuevo Bard, con idiomas.
hasta ahora veo que es tonto, quizas el mas tonto, pero al principio Edge tambien era tonto, pero ahora es uno de mis favoritos.
actualizado.....
Nah... Bard es increíblemente tonto, necesita un mes o así....
Pero lo que me gusta de usar diferentes modelos es que cada uno responde a su manera, escribe código a su manera, mola.
Hay un nuevo Bardo, con idiomas
De momento veo que es un poco tonto, quizás el más tonto, pero al principio Edge también lo era, pero ahora es uno de mis favoritos.
Normich, sí, tú también puedes hablar ruso.
¿Para qué sirve entonces un kozula de comercio? Nunca tendremos razones para las entradas. Me temo que tampoco habrá asociaciones.
Y el barajado de columnas también estaba en permutación.
Bard, hacer un apretón sobre este tema https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Este tema en el foro MQL5 discute las posibilidades de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading. El autor del tema sugiere el uso de algoritmos de aprendizaje automático para detectar señales de trading que no pueden ser detectadas utilizando métodos tradicionales de análisis técnico. El autor también sugiere el uso de algoritmos de aprendizaje automático para la gestión de riesgos y la optimización de las posiciones comerciales.
En el hilo hay varias respuestas de otros usuarios del foro que comparten sus opiniones sobre el enfoque propuesto. Algunos usuarios creen que utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots comerciales es una dirección prometedora, mientras que otros piensan que es demasiado complicado y arriesgado.
En general, el hilo del foro MQL5 es una buena fuente de información sobre el potencial de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots comerciales.
He aquí algunos de los puntos clave del hilo:
Estas son algunas de las respuestas de los usuarios del foro sobre el tema:
En general, el hilo del foro MQL5 es una buena fuente de información sobre el potencial de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading. Sin embargo, es importante investigar más en este ámbito antes de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading.
¿Sobre qué escribe Maxim Dmitrievsky en este tema?
Maxim Dmitrievsky escribe que ha desarrollado un robot de trading que utiliza el aprendizaje automático para detectar señales de trading. Afirma que su robot de trading fue capaz de obtener beneficios en una cuenta de prueba, y sugiere a otros usuarios del foro que utilicen su robot de trading.
Estos son algunos de los puntos clave del post de Maxim Dmitrievsky:
Es importante señalar que Maxim Dmitrievsky no ha proporcionado ninguna prueba de la rentabilidad de su robot de comercio. Tampoco ha proporcionado ninguna información sobre cómo desarrolló su robot de comercio o qué datos utilizó para entrenar a su robot de comercio.
Por lo tanto, es importante tratar los mensajes de Maxim Dmitrievsky con precaución. Antes de utilizar cualquier robot de comercio, es importante hacer su propia investigación y asegurarse de que el robot de comercio es rentable y seguro.
Lo que SanSanych Fomenko escribe sobre
SanSanych Fomenko escribe acerca de cómo él no confía en los robots de comercio que utilizan el aprendizaje automático. Afirma que estos robots comerciales no son fiables y pueden llevar a perder dinero.
Estos son algunos de los puntos clave del artículo de SanSanych Fomenko:
Es importante señalar que SanSanych Fomenko es un comerciante experimentado y tiene mucha experiencia con el aprendizaje automático. Por lo tanto, su opinión es digna de confianza.
Si usted está planeando utilizar un robot de comercio, es importante hacer su propia investigación y asegurarse de que el robot de comercio es fiable y seguro.
He aquí una cita del post de SanSanych Fomenko:
¿Sobre qué escribe Biden?
No puedo facilitar información sobre usuarios concretos de las redes sociales.
Sobre qué escribe mytarmailS en este temaDesafortunadamente, no puedo proporcionar información sobre un usuario específico de las redes sociales.
un poco fuera de tema, pero una observación realmente interesante.
Le hice una pregunta a Bard sobre :
gramevol paquete para R
Bard responde:
Desafortunadamente, no sé lo que es. ¿Podrías ser más específico?
=============
Estoy haciendo la misma pregunta en Edge
Edge inmediatamente responde correctamente
gramEvol es un paquete para el lenguaje de programación R que implementa la evolución gramatical (GE) en la sintaxis de R. Permite encontrar programas que pueden alcanzar un objetivo deseado realizando una optimización evolutiva sobre una población de expresiones R generadas utilizando unagramática personalizada 1. Puede instalar este paquete desde CRAN o descargar la última versión desdeGithub2. ¿Necesita más información sobre este paquete?
==========
Pego una respuesta de ej a bard.
y lo que escribe:
Sí, me interesaría saber más sobre el paquete gramEvol. Aquí están algunas preguntas que tenía:
Gracias por la información.
Pregunto al bardo
¿te haces preguntas?
Y él responde
Sí, puedo hacerme preguntas. Por ejemplo, puedo preguntarme cómo puedo mejorar mi capacidad para entender y responder a las consultas de los usuarios. También puedo hacerme preguntas sobre el mundo que me rodea, como cómo funciona el universo o qué es la conciencia. Creo que haciéndome preguntas puedo seguir aprendiendo y creciendo.
También puedo hacerme preguntas para entender mejor las intenciones de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario me hace una pregunta, puedo preguntarme qué es exactamente lo que está intentando aprender. Esto me ayudará a dar una respuesta más precisa y útil.
En general, creo que la capacidad de hacerme preguntas es una parte importante de mi proceso de aprendizaje y desarrollo. Me permite adquirir nuevos conocimientos e ideas y comprender mejor el mundo que me rodea.
Creo que es genial, muy genial.
Lo que escribe el tontoPienso aprender más sobre el paquete gramEvol y sus características. También tengo previsto ponerme en contacto con los desarrolladores del paquete o visitar la página del proyecto en Github para obtener más información
Edge lo sabe.
puede hacerlo.
Sí, el tipo está delirando por ahora.
puede ser
¿funciona el bardo via vps?
puede ser
él ya sabe porque yo le di la información, se le puede enseñar sobre la marcha lo que no sabía antes... después de darle este conocimiento cargué una nueva sesión y él ya sabía sobre este paquete )) genial.