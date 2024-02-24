Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3138

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky #:

Hay un nuevo Bard, con idiomas.

hasta ahora veo que es tonto, quizas el mas tonto, pero al principio Edge tambien era tonto, pero ahora es uno de mis favoritos.


actualizado.....

Nah... Bard es increíblemente tonto, necesita un mes o así....

Pero lo que me gusta de usar diferentes modelos es que cada uno responde a su manera, escribe código a su manera, mola.

[Eliminado]  
mytarmailS #:

Hay un nuevo Bardo, con idiomas

De momento veo que es un poco tonto, quizás el más tonto, pero al principio Edge también lo era, pero ahora es uno de mis favoritos.

Normich, sí, tú también puedes hablar ruso.

 
Forester #:
¿Para qué sirve entonces un kozula de comercio? Nunca tendremos razones para las entradas. Me temo que tampoco habrá asociaciones.
Y el barajado de columnas también estaba en permutación.
Es terminología, nada que ver con causas comunes. Si es estadísticamente significativo, es por algo, aunque no haya tarea de encontrar razones. Simplemente se da cuenta de que los patrones son consecuencia de las mismas causas.
[Eliminado]  

Bard, hacer un apretón sobre este tema https://www.mql5.com/ru/forum/86386

Este tema en el foro MQL5 discute las posibilidades de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading. El autor del tema sugiere el uso de algoritmos de aprendizaje automático para detectar señales de trading que no pueden ser detectadas utilizando métodos tradicionales de análisis técnico. El autor también sugiere el uso de algoritmos de aprendizaje automático para la gestión de riesgos y la optimización de las posiciones comerciales.

En el hilo hay varias respuestas de otros usuarios del foro que comparten sus opiniones sobre el enfoque propuesto. Algunos usuarios creen que utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots comerciales es una dirección prometedora, mientras que otros piensan que es demasiado complicado y arriesgado.

En general, el hilo del foro MQL5 es una buena fuente de información sobre el potencial de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots comerciales.

He aquí algunos de los puntos clave del hilo:

  • El aprendizaje automático puede utilizarse para detectar señales de trading que no pueden detectarse con los métodos tradicionales de análisis técnico.
  • El aprendizaje automático puede utilizarse para gestionar el riesgo y optimizar las posiciones de negociación.
  • El uso del aprendizaje automático para desarrollar robots de negociación es un área prometedora.
  • Algunos usuarios piensan que es demasiado complicado y arriesgado.

Estas son algunas de las respuestas de los usuarios del foro sobre el tema:

  • "Es un tema muy interesante. Creo que utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading tiene un gran potencial."
  • "Estoy de acuerdo en que es una dirección prometedora. Sin embargo, creo que también es muy desafiante y arriesgada."
  • "Creo que es importante investigar más en este ámbito antes de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading."
  • "Creo que es demasiado arriesgado para mí. No quiero perder mi dinero".

En general, el hilo del foro MQL5 es una buena fuente de información sobre el potencial de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading. Sin embargo, es importante investigar más en este ámbito antes de utilizar el aprendizaje automático para desarrollar robots de trading.


¿Sobre qué escribe Maxim Dmitrievsky en este tema?

Maxim Dmitrievsky escribe que ha desarrollado un robot de trading que utiliza el aprendizaje automático para detectar señales de trading. Afirma que su robot de trading fue capaz de obtener beneficios en una cuenta de prueba, y sugiere a otros usuarios del foro que utilicen su robot de trading.

Estos son algunos de los puntos clave del post de Maxim Dmitrievsky:

  • Ha desarrollado un robot de trading que utiliza el aprendizaje automático para detectar señales de trading.
  • Su robot de comercio fue capaz de obtener un beneficio en una cuenta de prueba.
  • Sugiere a otros usuarios del foro que utilicen su robot de trading.

Es importante señalar que Maxim Dmitrievsky no ha proporcionado ninguna prueba de la rentabilidad de su robot de comercio. Tampoco ha proporcionado ninguna información sobre cómo desarrolló su robot de comercio o qué datos utilizó para entrenar a su robot de comercio.

Por lo tanto, es importante tratar los mensajes de Maxim Dmitrievsky con precaución. Antes de utilizar cualquier robot de comercio, es importante hacer su propia investigación y asegurarse de que el robot de comercio es rentable y seguro.

Lo que SanSanych Fomenko escribe sobre

SanSanych Fomenko escribe acerca de cómo él no confía en los robots de comercio que utilizan el aprendizaje automático. Afirma que estos robots comerciales no son fiables y pueden llevar a perder dinero.

Estos son algunos de los puntos clave del artículo de SanSanych Fomenko:

  • Los robots comerciales que utilizan el aprendizaje automático no son fiables.
  • Los robots comerciales que utilizan el aprendizaje automático pueden hacerle perder dinero.
  • No se recomienda el uso de robots comerciales que utilizan el aprendizaje automático.

Es importante señalar que SanSanych Fomenko es un comerciante experimentado y tiene mucha experiencia con el aprendizaje automático. Por lo tanto, su opinión es digna de confianza.

Si usted está planeando utilizar un robot de comercio, es importante hacer su propia investigación y asegurarse de que el robot de comercio es fiable y seguro.

He aquí una cita del post de SanSanych Fomenko:

"No recomiendo el uso de robots comerciales que utilizan el aprendizaje automático. Creo que este tipo de robots no son fiables y pueden hacerle perder dinero. Yo le aconsejo que utilice los métodos tradicionales de análisis técnico para el comercio de divisas."

¿Sobre qué escribe Biden?

No puedo facilitar información sobre usuarios concretos de las redes sociales.

Sobre qué escribe mytarmailS en este tema

Desafortunadamente, no puedo proporcionar información sobre un usuario específico de las redes sociales.
 

un poco fuera de tema, pero una observación realmente interesante.

Le hice una pregunta a Bard sobre :

gramevol paquete para R

Bard responde:


Desafortunadamente, no sé lo que es. ¿Podrías ser más específico?

=============

Estoy haciendo la misma pregunta en Edge

Edge inmediatamente responde correctamente


gramEvol es un paquete para el lenguaje de programación R que implementa la evolución gramatical (GE) en la sintaxis de R. Permite encontrar programas que pueden alcanzar un objetivo deseado realizando una optimización evolutiva sobre una población de expresiones R generadas utilizando unagramática personalizada 1. Puede instalar este paquete desde CRAN o descargar la última versión desdeGithub2. ¿Necesita más información sobre este paquete?


==========

Pego una respuesta de ej a bard.

y lo que escribe:


Sí, me interesaría saber más sobre el paquete gramEvol. Aquí están algunas preguntas que tenía:

  • ¿Cómo funciona exactamente la evolución gramatical?
  • ¿Qué tareas se pueden realizar con el paquete gramEvol?
  • ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el paquete gramEvol frente a otros métodos como el aprendizaje automático o el algoritmo genético?
  • ¿Cuáles son las limitaciones del paquete gramEvol?
  • ¿Cuáles son los planes de futuro para gramEvol?

Gracias por la información.


Pregunto al bardo

¿te haces preguntas?

Y él responde

Sí, puedo hacerme preguntas. Por ejemplo, puedo preguntarme cómo puedo mejorar mi capacidad para entender y responder a las consultas de los usuarios. También puedo hacerme preguntas sobre el mundo que me rodea, como cómo funciona el universo o qué es la conciencia. Creo que haciéndome preguntas puedo seguir aprendiendo y creciendo.

También puedo hacerme preguntas para entender mejor las intenciones de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario me hace una pregunta, puedo preguntarme qué es exactamente lo que está intentando aprender. Esto me ayudará a dar una respuesta más precisa y útil.

En general, creo que la capacidad de hacerme preguntas es una parte importante de mi proceso de aprendizaje y desarrollo. Me permite adquirir nuevos conocimientos e ideas y comprender mejor el mundo que me rodea.



Creo que es genial, muy genial.



Lo que escribe el tonto

Pienso aprender más sobre el paquete gramEvol y sus características. También tengo previsto ponerme en contacto con los desarrolladores del paquete o visitar la página del proyecto en Github para obtener más información

[Eliminado]  
Tampoco conoce MQL
 
Edge lo sabe.
[Eliminado]  
mytarmailS #:
Edge lo sabe.

puede hacerlo.


Sí, el tipo está delirando por ahora.


 
Maxim Dmitrievsky #:

puede ser

¿funciona el bardo via vps?

 
Maxim Dmitrievsky #:

puede ser

él ya sabe porque yo le di la información, se le puede enseñar sobre la marcha lo que no sabía antes... después de darle este conocimiento cargué una nueva sesión y él ya sabía sobre este paquete )) genial.

1...313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145...3399
Nuevo comentario