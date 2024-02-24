Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3102

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin #:

Promediar, restar y dividir :)

En general, como yo lo entiendo, usted propone cambiar el objetivo en la sección donde la señal es "malo"?

Al menos sí, si tratamos de igualar a través del modelo.
 
mytarmailS #:
Eso es lo que dijo Alexei Nikolaev.
Cómo se llama este enfoque?
Bueno, probablemente la búsqueda de la ineficiencia del mercado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Las desviaciones de cb harán qué? Si se trata de otro proceso estocástico, también es aleatorio. La aleatoriedad no termina en el SB, sólo comienza.

Creo que estos temas ya se han planteado aquí 100500 veces, y nadie ha hecho nada en este sentido.
Desviación de SB - por ejemplo SB con demolición, y esto ya es una tendencia en términos de comercio. Pero supongo que tienes razón, el tema es off-topic para este hilo.
 
sibirqk #:
Pues probablemente una búsqueda de ineficiencias del mercado.

Me refería a si existe tal enfoque en la ciencia oficial, pues ya he oído exactamente lo mismo sobre la comparación con el SB

Me preguntaba si hay técnicas establecidas.


He aquí un esquema.

a la izquierda un gráfico real del euro m5

a la derecha los ticks del SB (suma acumulada) convertidos a m5

 
Maxim Dmitrievsky #:
Al menos sí, si se intenta igualar a través del modelo.

Esto puede mejorar los resultados en el entrenamiento, pero no en la aplicación, si el primer gráfico (con el objetivo cambiado) aparecerá más a menudo en el historial que el segundo. Pero, necesito igualar las dos parcelas para que el modelo las separe y cambie entre ellas, es decir, en teoría debería haber una característica categórica.

[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin #:

Esto puede mejorar los resultados en el entrenamiento, pero no en la aplicación, si el primer gráfico (con el objetivo modificado) aparece más a menudo en el historial que el segundo. Pero, necesito que los dos gráficos sean iguales, para que el modelo los separe y cambie entre ellos, es decir, en teoría debería haber una característica categórica.

Bueno, se pueden inventar muchas cosas sobre la marcha. Luego se añadirá otra cosa, y así ad infinitum.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se pueden inventar muchas cosas sobre la marcha. Luego se añadirá algo más, y así ad infinitum.

Por supuesto, la perfección no tiene límites.

[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin #:

Por supuesto, ¡la perfección no tiene límites!

A la locura de los valientes :)
 
mytarmailS #:

Me refería a si existe tal enfoque en la ciencia oficial, pues ya he oído exactamente lo mismo sobre la comparación con SB

Me pregunto si existen técnicas establecidas.


He aquí un esbozo.

a la izquierda hay un gráfico real del euro m5

a la derecha SB ticks (suma acumulada) convertida a m5

Visualmente los gráficos son similares)).

La heteroscedasticidad se modela en econometría y en todo tipo de estadística aplicada. Hay muchas pruebas. R debería tenerlas todas. El problema es que dan una estimación del pasado y no es seguro que sirva para el momento actual.

 
Maxim Dmitrievsky #:
A la locura de los valientes :)

Aquí es donde se encuentra el desarrollo de toda la humanidad.

Si se comprenden las razones por las que un modelo no funciona, entrenado con métodos estándar, hay que buscar una solución al problema. Que no sea perfecta, pero que permita aplicar el modelo en el mercado con mayor confianza y probabilidad de éxito. Luego ya con los ingresos para seguir estudiando el problema y mejorarlo.

Si consideramos las neuronas, entonces quizás sería posible dividir la muestra en bachs y aumentar el número de bachs (áreas de cambio en la distribución de probabilidad) con el objetivo de que contribuyan por igual al proceso de aprendizaje. Con los árboles es más difícil, aunque CatBoost utiliza bachi similares en muestras grandes, pero no es posible controlarlos ni gestionarlos. Aunque había una tecnología para el aprendizaje continuo - no he experimentado con ella.... ¿Lo ha hecho?

1...309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109...3399
Nuevo comentario