Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3045
Se instaló, pero sigue sin funcionar.
¿Puede explicarlo? O un ejemplo. ¿Qué valores, qué FF?
individual para una estrategia.
Por ejemplo, a grandes rasgos, elegimos un FF - balance, hacemos pruebas en diferentes partes de la historia con diferentes parámetros. medimos la desviación estándar del valor FF para cada conjunto de parámetros en partes separadas de la historia.
ejemplo, balance por meses: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: malo
ejemplo, saldo por meses 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: bueno
Casi los tengo todos en el lado positivo - extraña aleatoriedad :)
Está claro que algo va mal, todo está en aviso... actualiza todos los paquetes o algo, no sé.
¿Hay un botón para eso?
He encontrado el botón, pero escribe preguntas - ¿hay alguna manera de responder afirmativamente a todas con un solo botón?
Creo que sí.
En palabras sencillas, si evalúo un TC por su significación estadística, es bueno,
si tengo 100 CT y elijo la mejor según el mismo criterio, ¿es mala?
¿Habré entendido algo mal? ¿Tampoco puede ser correcto?
Has entendido todo correctamente, compara dos estadísticas de trading para que te quede claro:
1) Se obtiene simplemente como resultado de operar una TS en una cuenta de trading.
2) Se abren muchas cuentas de trading. Simultáneamente se abren operaciones en todas ellas - en la mitad de ellas al alza y en la mitad de ellas a la baja. Se cierran las cuentas perdedoras y se repiten las operaciones en las cuentas restantes hasta que sólo quede una cuenta sin pérdidas, y entonces se toma el estado de esta cuenta para compararlo.
El segundo estado casi siempre será mejor que el primero (según cualquier indicador).
Está claro que se trata de una variante extremadamente mala, pero el engaño de la selección puede verse claramente aquí. Más a menudo este engaño se encubre y más bien se convierte en autoengaño.
He encontrado el botón, pero escribe preguntas - ¿hay alguna manera de responder a todas afirmativamente con un botón?
¿Cómo? :)