Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3223

Nuevo comentario
 
Mikola_2 #:

En el fichero CSV desplegado a partir del fichero BIN, el valor en milisegundos del primer campo (tiempo) no coincide con el original (terminal).

Aquí.

El archivo fuente se generó aquí.

 
Maxim Dmitrievsky #:

genera una basura en comparación con el original.

He probado varios algoritmos. Para ilustrar algunos de ellos.

ZZ es construido por Avg-precio con la condición de fijar min. rodilla.

  • Los puntos verdes son los índices de los vértices de ZZ en el array de ticks.
  • Los púrpuras son el índice medio entre los vértices.

La idea es recorrer la matriz de ticks y en los lugares de los índices encontrados asignar aleatoriamente otros signos de incrementos.

Se obtiene una conservación completa de las marcas de tiempo, los valores absolutos de los incrementos (Avg-precio) y los diferenciales.


Resultados.

  1. Ejecutando sólo en índices verdes - ciruela. Obviamente, tal aleatorización endereza (reduce el número de ZZs) el gráfico final.
  2. Corriendo sólo en púrpura - gralite más fuerte, más la condición de la rodilla min. ZZ.
  3. Corriendo en ambos colores - ciruela.
Asumo que si usted construye ZZ por Bid/Ask al mismo tiempo, entonces el artículo 2 grail más fuerte.

 
fxsaber #:

El archivo fuente se generó aquí.

Bueno, sí. Cargué SUS ticks a un archivo BIN con el primer script, y de BIN a CSV con el segundo script. Luego comparé - los milisegundos en CSV no coinciden con los milisegundos en el terminal.
[Eliminado]  
fxsaber #:

He probado varios algoritmos. Para ilustrar algunos de ellos.

También hay una variante mediante NS generativo para secuencias, pero me temo que será demasiado largo

También hay una opción divertida para alimentar incrementos junto con algunos parámetros de la ST, por ejemplo, el beneficio o la dirección de las operaciones, como lo hice en el artículo. Entonces me funcionó con datos nuevos.

[Eliminado]  

He modelado aproximadamente la distribución de incrementos de tus ticks. Los azules son originales, los naranjas son generados.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g


TicksG3.csv.zip
TicksG3.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
 
Maxim Dmitrievsky #:

He modelado aproximadamente la distribución de incrementos de tus ticks. Los azules son originales, los naranjas son generados.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

¿Qué es esto?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

Si es un incremento, ¿es posible recargar la cantidad acumulada?

[Eliminado]  
fxsaber #:

¿Qué es eso?

Si se trata de un incremento, ¿es posible volver a rellenar la suma acumulada?

es la primera linea la que esta estropeada, borrala, la cabecera sobraba del dataframe.

También hay valores negativos, se me olvidó arreglarlo.


 
Maxim Dmitrievsky #:

es la primera linea la que esta mal, borrala, la cabecera sobra del dataframe

También hay valores negativos, se me olvidó arreglarlo.

He añadido un uno.



Resultado.


[Eliminado]  
fxsaber #:

Añadida una unidad.

Resultado.

Sí, por lo que los incrementos no son independientes, tenemos que modelarlos a través de cadenas de secuencias.

[Eliminado]  

Ahora hay cierta correlación dentro de las cadenas, de 100 ticks de duración.

Puedo hacerlo para otra profundidad, si coincide con la vida media de las posiciones de TC, debería funcionar, por idea.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA



TicksGM1.csv.zip
TicksGM1.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
1...321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230...3399
Nuevo comentario