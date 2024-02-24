Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3223
En el fichero CSV desplegado a partir del fichero BIN, el valor en milisegundos del primer campo (tiempo) no coincide con el original (terminal).
Aquí.
El archivo fuente se generó aquí.
genera una basura en comparación con el original.
He probado varios algoritmos. Para ilustrar algunos de ellos.
ZZ es construido por Avg-precio con la condición de fijar min. rodilla.
La idea es recorrer la matriz de ticks y en los lugares de los índices encontrados asignar aleatoriamente otros signos de incrementos.
Se obtiene una conservación completa de las marcas de tiempo, los valores absolutos de los incrementos (Avg-precio) y los diferenciales.
Resultados.
También hay una variante mediante NS generativo para secuencias, pero me temo que será demasiado largo
También hay una opción divertida para alimentar incrementos junto con algunos parámetros de la ST, por ejemplo, el beneficio o la dirección de las operaciones, como lo hice en el artículo. Entonces me funcionó con datos nuevos.
He modelado aproximadamente la distribución de incrementos de tus ticks. Los azules son originales, los naranjas son generados.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
¿Qué es esto?
Si es un incremento, ¿es posible recargar la cantidad acumulada?
es la primera linea la que esta estropeada, borrala, la cabecera sobraba del dataframe.
También hay valores negativos, se me olvidó arreglarlo.
He añadido un uno.
Resultado.
Sí, por lo que los incrementos no son independientes, tenemos que modelarlos a través de cadenas de secuencias.
Ahora hay cierta correlación dentro de las cadenas, de 100 ticks de duración.
Puedo hacerlo para otra profundidad, si coincide con la vida media de las posiciones de TC, debería funcionar, por idea.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA