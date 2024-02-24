Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3017
¿Qué es una tendencia? me pregunté.
En primer lugar, ¿desde qué punto de vista?
Desde el punto de vista del AT, es un determinado movimiento que es el más fuerte en comparación con otros movimientos.
¿Se puede formalizar y programar? En realidad no, todo es relativo, la redacción no es muy buena, no lleva mucha información....
Si hay un fenómeno complejo y no es tan fácil entenderlo, entonces
1) es necesario descomponerlo en partes más simples.
2) estudiar no el fenómeno en sí, sino crear un modelo simplificado del fenómeno y estudiar el modelo.
Yo haré ambas cosas.
Así que el modelo de mercado serán tres sinusoides - tendencia general(movimiento lento), movimiento medio y movimiento rápido.
Así.
Ahora podemos identificar los movimientos dominantes como en el caso del análisis técnico.
Entonces, ¿qué son las tendencias desde el punto de vista de este modelo?
Una tendencia es cuando todas las ondas están alineadas en la misma dirección.
Para algunos es obvio, pero creo que es útil pensar en ello.
Código R por si alguien quiere jugar con los parámetros de los movimientos.
El problema es que el árbol no se construye según una condición de maximización del beneficio, sino según una función de pérdida conveniente para la programación de paquetes.
Así que tienes una desagradable elección: o intentas reconfigurar un paquete complejo y complicado, o construyes una bicicleta estrecha. También es posible combinar "con éxito" ambas opciones)
En mi humilde opinión, si decides trastear con un paquete existente en los árboles, deberías intentar utilizar la poda (poda) - con la condición de maximizar el beneficio en el avance, por ejemplo. De este modo, podría evitarse tener que manipular manualmente las reglas.
Yandex escribió algo similar https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml
Me recuerda a una conocida academia de hace unos 15 años. Una de las facultades desarrolló una idea similar, bueno, y en consecuencia, ganó dinero con ella.
Llamaron a este fenómeno "resonancia" del precio. Terminaba la corrección de un nivel de onda superior, y comenzaba el supuesto impulso del mismo nivel, luego terminaba la corrección en una VU menor y comenzaba el supuesto impulso, y en una VU aún menor ocurría lo mismo. Al final, el precio resuena y entra en un gran impulso, que forma el movimiento direccional (tendencia) familiar al ojo. Y el punto era esperar pacientemente tales condiciones, ignorando rangos, correcciones, puntos planos.
Así que potencialmente es un esquema que funciona.
Llamaron a este fenómeno precios de "resonancia".
Es todo un fenómeno.
En la historia ....
Y detrás de la parte derecha del monitor es la oscuridad y la diablura.
La respuesta es no
a la pregunta "¿Por qué?"
Sí, ya que sobre los modelos de pensamiento alternativo, ¿puede sugerir un modelo que combina bien (funciona) descargado (unidades raras - alrededor del 5% en la muestra) características binarias? Hay un montón de ellos.
