Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3022
Por fin ha salido el libro de TORCH para R.
Si hay futuros magos de DL, a por él.
¿Ha probado este método ? (busque la sección "Interpretación del modelo" más o menos a la mitad de la página).
Esto es fácilmente automatizado y funciona sin intervención humana
Mostré un algoritmo similar en el último artículo.
En esencia, se trata de filtrar los errores del modelo y ponerlos en una clase separada "no negociar", mejor a través del segundo modelo, que aprende a separar los granos de la paja.
Y sólo los granos permanecen en el primer modelo.
Es lo mismo que con las reglas de los árboles, pero de lado. Pero las reglas deben robarse y compararse entre sí, y ahí la salida es un CT refinado.
Por ejemplo, la primera iteración de selección de granos de la paja (a la izquierda de la línea de puntos vertical - OOS):
Y aquí está el décimo:
He añadido un par de pantallas arriba
algoritmos para separar el grano de la paja de esta manera puede ser diferente, te muestro cómo lo hago.
a la izquierda de la línea de puntos está el OOS, que no participa de ninguna manera en el entrenamiento
aprendiendo sobre signos simples como los incrementosla curva amarilla es el propio gráfico de cotizaciones, no lo mires. Pero puedes usarla para entender en qué situaciones el modelo funciona mejor/peor