Deberías irte ya de vacaciones ))Hay un buen libro de Samantha Kleinberg titulado "Por qué". Léelo y luego hazte esta pregunta cuando, por ejemplo, dibujes otro nivel nuevo.
Si entiendes en lo que estoy trabajando, chillarías de alegría....
Si niegas los niveles en el mercado, significa que niegas que el precio de tu entrada y salida fuera a un precio concreto.
Eso es demencia pura y dura.
cambiar el concepto, no la decoración.
No recuerdo que un algotrader rentable haya cambiado el concepto. Pero sí lo he visto entre los autores de Asesores Expertos para el Mercado. Probablemente sea más rentable ser allí un diletante generalista que un estrecho especialista. Pero mola decidirse a hacer cambios serios.
Ya estoy chillando después de cada post que haces ).
No recuerdo que ningún operador de algo rentable haya cambiado el concepto.
definición :
Profesional - una persona que ha hecho de una determinada ocupación (negocio) su profesión; una persona que se ha convertido en un especialista de alto nivel en algún campo de actividad; un especialista bien preparado para trabajar en un determinado campo, que tiene habilidades, cualificaciones bla - bla - bla
definición :
Profesión - ocupación de una persona, por lo general su fuente de sustento es el trabajo, por el cual la persona obtiene ingresos.
Así que resulta que un comerciante profesional es un comerciante que gana dinero comerciando en el mercado y vive de ello.
Así que ¿por qué debería él - un comerciante profesional (comerciante rentable) cambiar el concepto ????????.
¿Qué he escrito?
Ya se te pasará cuando espabiles.
Creo que he mencionado el OOS unas cuantas veces recientemente. Pero allí el buen OOS era "archivo separado" según tu terminología.
Si el aprendizaje es multipase (la siguiente etapa utiliza los cálculos de la anterior), la probabilidad de "peeking" es alta. No hay una receta general, pero en un caso hice lo siguiente.
Para acelerar el cálculo, era necesario deshacerse de los ticks innecesarios. Por ejemplo, si reduces el número de ticks 10 veces, los cálculos se acelerarán en la misma cantidad. Es una acción muy demandada.
En mi caso, sabía qué ticks necesitaba y cuáles apenas necesitaba. De todos modos, construí un símbolo personalizado y empecé a hacer backtests con el personalizado y el original.
Aquí era importante encender el nerd y lograr una coincidencia >99%. Resultó que estaba tirando demasiado inicialmente, y obtuve un resultado diferente (por supuesto, mejor que en el original).
Con el tiempo empecé a tirar menos que en el original, y todo empezó a coincidir. Así que, de hecho, utilizo un método de dos pasadas en el entrenamiento.
Por lo tanto, probablemente, para detectar mirar hacia delante después de la pasada anterior se puede utilizar la comprobación descrita anteriormente incluso antes de realizar cálculos serios. Bueno, y también existe un método del abuelo para detectar miradas adelantadas: "demasiado bueno para ser verdad". Los principiantes se alegran de los resultados geniales, mientras que los maduros se enfadan porque se dan cuenta de que tendrán que buscar su propio error durante mucho tiempo.
Comprueba, comprueba, y es obvio: coge un nuevo archivo y compara los resultados.
Hay algún tipo de "relación" entre el profesor y el predictor que conduce a un resultado tan desagradable. Una vez más, le recuerdo que enseño sobre un fichero obtenido por muestreo aleatorio, compruebo sobre el residuo del muestreo aleatorio, es decir, también una secuencia aleatoria de valores predictores. Parecería que qué más se necesita. Pero no, pasamos a un fichero normal y obtenemos un resultado completamente distinto.
que enseño en un archivo de muestra aleatoria, lo compruebo en el resto de la muestra aleatoria.
ya se te pasará cuando espabiles.
Encuéntrame una razón por la que esa cosa amarilla está dando marcha atrás.
¿Cuánto estás pagando?
5р