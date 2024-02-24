Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3014
Me rindo,
Deberías ser más amable y constructivo :)
Si afirmas que cualquier código puede ser transferido para su ejecución en otro ordenador que no esté agrupado, entonces demuéstralo en un ejemplo concreto - mi código.
Entonces estaré contento y agradecido.
Así se es más amable y constructivo :)
100$
Genial, pero con pequeños retoques en el código actual que he descrito anteriormente.
¿Debería abrir un trabajo freelance?
Sin modificaciones.
¿Por qué?
Acerca de las hojas, aquí está desenterrado un viejo EA, culled en datos de 2014 a 2019. Puede haber descartado algo en 2020 (no recuerdo), así que probado en 2021 + mes 2022.
Aquí está la situación en el beneficio de cada hoja. El valor medio es de -14 rublos. 48% muestra un resultado positivo.
Gráfico de la mejor hoja en 2021
A continuación se muestra el balance de las hojas en el orden de su adición.
Se pueden ver tendencias obvias, lo que muy probablemente indica un error en la elección del predictor raíz al construir el árbol.
Permítanme recordarles que hay 100000 generaciones de genética, y cada una construye/varía el árbol. A continuación, elimino el predictor raíz de la muestra y repito el proceso. Si no me falla la memoria, he realizado unos 100 ciclos de este tipo. Ahora no es posible determinar rápidamente de qué ciclo de entrenamiento surgieron las tendencias, pero esta información puede obtenerse más adelante, para reflexionar.
Ahora vi que tenía 4 hojas más en el código como filtros a cada hoja de señal :) Así que las he desactivado y ahora repito los gráficos.
Aquí está la situación en el beneficio de cada hoja. El valor medio es de +34 rublos. 50% muestra un resultado positivo.
El mejor por el beneficio
Y el balance de todas las hojas
Aquí la situación parece mejor, aunque también hay tendencias y la razón probablemente ya se ha mencionado.
Resulta que las hojas no se seleccionaron muy cualitativamente para el filtrado.
¿Cómo una hoja de madera a veces funciona mejor que la madera?
listo tc como mínimo
En los nuevos datos, sí. Es que se ha dado con un patrón consistente, y el resto de hojas del árbol no son más que ruido de viento. El ruido está ahí por forzar al árbol a dar respuestas a todas las preguntas, es decir, a clasificar la muestra por completo.