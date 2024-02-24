Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2934
¿Y qué versiones de Windows Server son adecuadas para ONNX?
No entrará en el mercado, a menos que haya una sección de "modelos DNN entrenados". Es poco probable que funcione en un probador. Los operadores deben estar seriamente motivados para dominar esta difícil herramienta. Está pensado principalmente para la etapa de implementación. Y muchas personas han resuelto esta etapa de MO (bueno o malo - otra cuestión).
Por lo tanto, estamos a la espera de una descripción detallada de los desarrolladores.
No encontré sobre versiones de servidor en sus enlaces. Aquí escriben que se necesita un servidor 2019.
Estoy interesado en universal, sin costo y rápido (en todos los sentidos) posibilidad de ejecutar EAs con modelos MO en VPS. Bueno y todavía espero trabajar en el probador. Posibles problemas con el mercado no son importantes (personalmente para mí).
Sí, muy a la espera.
Tengo entendido que 1.13.1 es la última versión para windows 7. ¿Entonces no funcionará? Las alegrías y tristezas de un pobre usuario MT5....
¿Se requiere una biblioteca adicional para trabajar?
Los artículos son buenos - vamos a esperar.
Comprado 10k 3 pcs de geekom con celeron 5095 8 gb ozu y 128 hardware ampliado a 237 gb en la oficina y con 11 pro. Al parecer, uno tendrá que tomar por mí mismo, o 11 pro para llenar up)))) con los conductores que espero hacer frente a__
Comprado 10k 3 pcs de geekom con celeron 5095 8 gb ozu y 128 hardware ampliado a 237 gb en la oficina y con 11 pro. Al parecer, uno tendrá que tomar uno para mí, o 11 pro para llenar)))) con los conductores que espero hacer frente a__
¿De qué va esto tan telegráficamente?
Estará disponible en el mercado, en el probador también, incluyendo Cloud Network.
ONNX Runtume será reescrito y rediseñado para no depender de librerías de sistema obsoletas.
Los archivos ONNX se incluyen fácilmente en los proyectos, cifrados y comprimidos dentro de archivos EX5. Obtendrá robots limpios a partir de un único archivo.
Flujo de trabajo:
Sobre el 11pro, barato y alegre. Puedes conseguir una copia del disco. Hardware de cliente ligero en su mejor momento. Sólo suerte, y soy alérgico de 7 a 10)
Pido disculpas por una pregunta posiblemente estúpida, ¿se puede entrenar en python?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
La formación en Python se realiza fuera del probador por sí mismo. Por favor, lea la sección de documentación sobre Py thon.
Cogí el modelo con la versión más baja de aquí, lo puse en una carpeta común, ejecuté el script:
No se encontró descripción del error 5801. Mi sistema: Windows 10 build 19045. Según la tabla debería funcionar.
Lo sentimos, la pregunta era en relación con la potencia media de hoy, 8 núcleos o 16 hilos, 32 gigas de memoria algoritmo TC promedio (bien 1000 cálculos por garrapata, por ejemplo) es posible en una hora un par de años.