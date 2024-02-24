Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2941
Eso es lo que escribí arriba
Entre ellos se comunican perfectamente bien a través de sockets, a través de archivos, a través de SqLite ....
Ahora todo se reduce a una MT5 en ejecución + un script en ejecución con TensorFlow y TODO!
Desde hace tiempo, utilizando el paquete MetaTrader5 para Python, se pueden ejecutar scripts *.py directamente en el terminal con acceso directo a los datos.
ACTUALIZACIÓN, lo he encontrado, me pongo a ello...
Creo que el Mercado es lo principal aquí.
He escrito sólo sobre mí, no me interesa el Mercado.
Todo lo demás tiene solución.
Resoluble, por supuesto, pero por métodos muy muleta, que no son universales, inconveniente y colapso, incluso con un número no demasiado grande de TCs y la frecuencia de su cambio.
Me parece tan obvio el beneficio de probar y negociar una TS montada en un solo archivo y sin software de terceros que ni siquiera estoy dispuesto a defender seriamente este enfoque. Este es el caso en el que "si hace falta explicar, no hace falta explicar".
aquí estamos hablando de "recibir información bursátil vía comunicación interproceso directamente desde el terminal MetaTrader "
Creo que el Mercado es lo principal aquí.
Todo lo demás tiene solución. Si es sólo para operar, MO se puede conectar a MT5 sin problemas, pero al Mercado no se llega así.
Por eso en la balanza hay baile con pandereta en un cuenco y el Mercado en el otro.
¿Y qué vas a vender? ¿Un experto? ¿Un modelo entrenado? ¿Cuánto tiempo funcionará? ¿Cómo reentrenarlo? ¿Cómo mantenerlo? Aunque aquí también hay opciones... No necesitas instalar Python. No necesitas aprender Python y todo lo relacionado con MO.
Esta integración permite a los desarrolladores probar el modelo de una manera de calidad.
No es un hecho que necesitas ir por el camino que los desarrolladores han mostrado en el meta-editor. Pero quién puede hacer qué, no es importante.
Lo importante es que la investigación, el desarrollo, la depuración y la optimización del modelo se separen en una etapa distinta. El resultado será el mejor modelo en un formato universal listo para ser implementado en cualquier plataforma, no sólo en aquella en la que fue desarrollado. Además, no necesitas Python para trabajar.
Basta con esperar a la solución final y probarla.
Sobre los modelos en R. Al menos estos paquetes pueden tener un conversor: Catboost, torch, H2O, XGboost. Hay que preguntar en Githab.
aquí estamos hablando de "recibir información bursátil vía comunicación interproceso directamente desde el terminal MetaTrader "
No entiendo la idea. ¿Puede usted elaborar en esto - recibir información bursátil a través de la interacción interproceso directamente desde el terminal MetaTrader. Sólo curiosidad....
La integración propuesta tiene un gran defecto. No sabe cómo "hablar" con los programas MKL5. Sólo con el terminal. Por lo tanto, hay variantes de resolver este problema.
No entiendo la idea. ¿Puede dar más detalles sobre esto - la recepción de información bursátil a través de la interacción entre procesos directamente desde el terminal MetaTrader? Sólo curiosidad.....
Esta es una cita de la documentación sobre el trabajo con Python
El paquete MetaTrader para Python está diseñado para la recuperación cómoda y rápida de la información bursátil a través de la comunicación entre procesos directamente desde el terminal MetaTrader 5.
Y se dice que se puede ejecutar en el propio terminal, no me había dado cuenta.
aquí estamos hablando de "recibir información bursátil vía comunicación interproceso directamente desde el terminal MetaTrader "
Los scripts de Python se pueden ejecutar directamente en el terminal (no en el probador) durante mucho tiempo:
Información para ampliar los horizontes de todos:
Información para ampliar los horizontes de todos: