Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2931

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Evgeni Gavrilovi #:

¿va a publicar un nuevo artículo sobre el tema?

Parece sencillo, por no decir un poco complicado (mac).

Voy a publicar un ejemplo aquí más tarde.

 
mytarmailS #:
No sé...
He estado usando el R 3.5
Otras personas estaban usando python.
Nadie tuvo problemas.

Con python, es el único paquete que no se instala hasta ahora. Pero con R - no he sido capaz de instalarlo antes.

Si te envío el registro de errores, ¿puedes ayudar con eso?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Con python, es el único paquete que no se instala hasta ahora. Pero con R, no he sido capaz de instalarlo antes.

Si te envío el log del error, ¿podrías ayudarme con esto?

No tengo catbusta y lo instalé hace mucho tiempo, así que es poco probable que pueda ayudarte en algo.
 
mytarmailS #:
Yo no tengo catbusta y lo puse hace mucho tiempo, así que no sé si te puedo ayudar en algo

Aquí está el log, si te das cuenta de lo que está mal, por favor házmelo saber.

Archivos adjuntos:
R_Error.txt  34 kb
 

Y esto es lo que dice el instalador para python ya


 
Aleksey Vyazmikin #:

Y esto es lo que dice el instalador para python.

Has probado a buscar los errores en Google?
 
mytarmailS #:
¿Has probado a buscar los errores en Google?

Las soluciones que encontramos no funcionaron.

 
Por cierto, también he puesto python en mi ten - mismo error.
[Eliminado]  
Y quien escribió que onnx en terminal ya funciona. ¿Hubo alguna versión? Y el alboroto que se ha montado, y ni siquiera se ha traducido al ruso todavía 🗿
[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin #:
Por cierto, he puesto python en mi ten - mismo error.
No pongas el último python, pon aquel para el que tengas tiempo de retocar el catbust
1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399
Nuevo comentario