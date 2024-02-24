Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2931
¿va a publicar un nuevo artículo sobre el tema?
Parece sencillo, por no decir un poco complicado (mac).
Voy a publicar un ejemplo aquí más tarde.
No sé...
Con python, es el único paquete que no se instala hasta ahora. Pero con R, no he sido capaz de instalarlo antes.
Si te envío el log del error, ¿podrías ayudarme con esto?
Yo no tengo catbusta y lo puse hace mucho tiempo, así que no sé si te puedo ayudar en algo
Aquí está el log, si te das cuenta de lo que está mal, por favor házmelo saber.
Y esto es lo que dice el instalador para python ya
Y esto es lo que dice el instalador para python.
¿Has probado a buscar los errores en Google?
Las soluciones que encontramos no funcionaron.
Por cierto, he puesto python en mi ten - mismo error.