Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2936

Aleksey Nikolayev #:

No he podido encontrar ninguno. En la lista de proyectos públicos con la letra O, sólo tengo un proyecto - tu proyecto OpenCL.Seascape

Ahora disponible:



Dentro de un sencillo modelo de entrenamiento en Python con generación model.onnx, inversión en Python e inversión en MQL5.

En la beta de MT5 de ayer cometimos un pequeño error en la función OnnxRun, mañana lo arreglaremos y lo publicaremos.

 
Renat Fatkhullin #:

Como bien dices, da el error: failed, OnnxSetInputShape error 4024.

No entiendo donde se declara y define el array del modelo. ¿En el archivo python?

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
Aleksey Nikolayev #:

Como usted ha dicho, da el error: failed, OnnxSetInputShape error 4024

No entiendo donde se declara y define el array del modelo. ¿En un archivo python?

Mira en los logs qué versión de la API de ONNX está definida:

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

Pon la última versión de las librerías ONNX Runtime 1.14 del archivo (están firmadas por Microsoft) en la raíz del terminal junto a los ficheros exe e inténtalo de nuevo.

Ahora hay un error en la comprobación de parámetros:

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


Array model as short filename apareció automáticamente al añadir recursos al proyecto:


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
Archivos adjuntos:
onnx-runtime-microsoft-signed.zip  3425 kb
 
Renat Fatkhullin #:

Mira en los logs - qué versión de la API de ONNX se está definiendo:

Pon la última versión de las librerías ONNX Runtime 1.14 del archivo (están firmadas por Microsoft) en la raíz del terminal junto a los ficheros exe e inténtalo de nuevo.

Ahora hay un error en la comprobación de parámetros:

Antes de copiar las bibliotecas de su archivo estaba en el registro:

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

Después de copiar las bibliotecas en el registro:

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

y en la pestaña de expertos:

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
mytarmailS #:

El modus operandi dice cerrar los cortos en el judío y buscar una compra...

Hay una buena oportunidad de un alza de 2-3 días

Bueno, tal como ordené...

 
Renat Fatkhullin #:

Estará disponible en el mercado, también en el probador, incluida la Red Nube.

ONNX Runtume se reescribirá y rediseñará para no depender de bibliotecas de sistema obsoletas.

Los archivos ONNX se incluyen fácilmente en los proyectos, cifrados y comprimidos dentro de archivos EX5. Obtendrá robots limpios a partir de un único archivo.



Esquema de funcionamiento:

  1. Entrenar el modelo en el lateral, por ejemplo en Python.
  2. Convertirlo a onnx
  3. Incorporarlo al robot y utilizarlo (no se dispone de bandeo, sólo inferencia)

No entiendo.
¿Cómo sondeas los modelos? Ahora mismo estoy pollingando en Python TensorFlow, pero aquí ¿cómo?
 
Renat Fatkhullin #:

Ya está disponible:



Dentro de un sencillo modelo de entrenamiento en Python con generación model.onnx, inversión en Python e inversión en MQL5.

En la beta de MT5 de ayer cometimos un pequeño error en la función OnnxRun, mañana lo arreglaremos y os lo subiremos

¿Dónde están estos proyectos? ¿Cómo entrar en ellos?
 
Evgeny Dyuka #:
Estoy confundido.
¿Cómo sondear los modelos? Ahora estoy sondeando en Python TensorFlow, pero aquí ¿cómo?
Evgeny Dyuka #:
¿Dónde están estos proyectos? ¿Cómo entrar en ellos?

Vaya al editor y busque en el panel inferior "Public Projects", en él verá "ONNX.Price.Prediction".

Desde el menú contextual del proyecto, haz clic en Unirse.


El proyecto tiene un script Python de entrenamiento y un modelo listo en model.onnx

Para ejecutar el entrenamiento, instale Python (3.10 por ejemplo), entregue los paquetes y haga clic en Compilar directamente en MetaEditor en el archivo PricePredictionTraining.py - el entrenamiento se iniciará.

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



Puede ejecutar la predicción ejecutando el archivo PricePrediction.py al compilar:



A título informativo, el MetaEditor puede

  • compilar proyectos C++ con Visual Studio instalado
  • ejecutar programas Python

Los compiladores se configuran en Herramientas -> Opciones -> Compiladores:


 
Renat Fatkhullin #:

Vaya al editor y busque en el panel inferior "Proyectos públicos", en él verá "ONNX.Precio.Predicción".


Gracias, muy interesante.
Pero tengo SharedProjects vacío, ¿cómo lo relleno?


 
Evgeny Dyuka #:

Gracias, muy interesante.
Pero tengo SharedProjects vacío, ¿cómo lo lleno?

RTFM

