Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2936
No he podido encontrar ninguno. En la lista de proyectos públicos con la letra O, sólo tengo un proyecto - tu proyecto OpenCL.Seascape
Ahora disponible:
Dentro de un sencillo modelo de entrenamiento en Python con generación model.onnx, inversión en Python e inversión en MQL5.
Como bien dices, da el error: failed, OnnxSetInputShape error 4024.
No entiendo donde se declara y define el array del modelo. ¿En el archivo python?
Mira en los logs qué versión de la API de ONNX está definida:
Pon la última versión de las librerías ONNX Runtime 1.14 del archivo (están firmadas por Microsoft) en la raíz del terminal junto a los ficheros exe e inténtalo de nuevo.
Ahora hay un error en la comprobación de parámetros:
ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807
Array model as short filename apareció automáticamente al añadir recursos al proyecto:
Antes de copiar las bibliotecas de su archivo estaba en el registro:
Después de copiar las bibliotecas en el registro:
y en la pestaña de expertos:
El modus operandi dice cerrar los cortos en el judío y buscar una compra...
Hay una buena oportunidad de un alza de 2-3 días
Bueno, tal como ordené...
Estará disponible en el mercado, también en el probador, incluida la Red Nube.
ONNX Runtume se reescribirá y rediseñará para no depender de bibliotecas de sistema obsoletas.
Los archivos ONNX se incluyen fácilmente en los proyectos, cifrados y comprimidos dentro de archivos EX5. Obtendrá robots limpios a partir de un único archivo.
Esquema de funcionamiento:
¿Cómo sondeas los modelos? Ahora mismo estoy pollingando en Python TensorFlow, pero aquí ¿cómo?
Estoy confundido.
¿Dónde están estos proyectos? ¿Cómo entrar en ellos?
Vaya al editor y busque en el panel inferior "Public Projects", en él verá "ONNX.Price.Prediction".
Desde el menú contextual del proyecto, haz clic en Unirse.
El proyecto tiene un script Python de entrenamiento y un modelo listo en model.onnx
Para ejecutar el entrenamiento, instale Python (3.10 por ejemplo), entregue los paquetes y haga clic en Compilar directamente en MetaEditor en el archivo PricePredictionTraining.py - el entrenamiento se iniciará.
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx
Puede ejecutar la predicción ejecutando el archivo PricePrediction.py al compilar:
A título informativo, el MetaEditor puede
Los compiladores se configuran en Herramientas -> Opciones -> Compiladores:
Gracias, muy interesante.
Pero tengo SharedProjects vacío, ¿cómo lo relleno?
