Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2929
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No he visto ninguna sugerencia concreta en la primera página. No tienes que contar tus secretos si eres un maestro en el uso del aprendizaje automático para el trading. Pero puedes dar enlaces o adjuntar materiales.
Creo que el esquema adjunto es muy adecuado para esta tarea. Hay un archivo PDF en el archivo.
Propongo moderar el hilo según las reglas inglesas (paso a la derecha, paso a la izquierda - ejecución).
Y preguntas: estadísticas, métodos numéricos (el mismo cálculo de los pesos de error), procesamiento de datos (DSP, ondículas) - es todavía el aprendizaje automático o no en el ámbito de este tema?
Propongo moderar el hilo según las reglas inglesas (paso a la derecha, paso a la izquierda - ejecución).
Y preguntas: estadísticas, métodos numéricos (el mismo cálculo de errores de pesos), procesamiento de datos (DSP, ondículas) - sigue siendo el aprendizaje automático o no dentro de este tema?
Hoy en día el punto de referencia de la estadística, y MO se refiere muy a menudo a la estadística, es R, que naturalmente tiene una rúbrica que puede servir a la uniformidad de la comprensión a nivel de términos. y la misma comprensión se realiza a nivel de código de software - paquetes.
¿Cuáles son las herramientas para MO?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
¿Cuáles son las herramientaspara Series Temporales?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
¿Cuáles son las herramientaspara la econometría?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
Las herramientas pueden solaparse.
Sin embargo, expresar sus pensamientos a nivel de aplicación de paquetes relacionados con esta o aquella sección, permite excluir el razonamiento a nivel de hojas, flores y ranúnculos de diversos tipos de artesanos de granjas colectivas.
Seguramente hay algunas limitaciones, tanto en el propio formato como en su implementación específica. Pero aún así espero que simplifique el uso de MO en el comercio real, especialmente cuando se utiliza VPS.
Mis posts son borrados por los ADMINs, aparentemente muy secreto ;)))). Buena suerte a todos
es muy facil ganar, elementalmente, mucho dinero, solo con la cabeza, MO aqui hay un bosque, en una tarde:
lo principal es no decirte a ti mismo "soy listo y se donde irá el precio".
No es un robot el que mueve el precio, es un ser humano al que le importa una mierda... las fórmulas.
Si abres una compra, pierdes, si abres una venta, es lo mismo.
ese es todo el principio, y depende del volumen, es decir, el volumen más fuerte del momento perderá, luego otro.
¿Se puede ganar en estas condiciones?
Por eso IO está fuera de juego.
En algún sitio dice que es una API
Algo así como un lenguaje que describe gráficos de cómputos. Una lista de operadores.
Mis posts son borrados por los ADMINs, aparentemente muy secreto ;)))). Buena suerte a todos
es muy facil ganar, elemental, mucho dinero, solo con la cabeza, MO aqui hay un bosque, en una tarde:
Lo principal es no decirse a sí mismo "soy inteligente y sé dónde irá el precio".
No es un robot el que mueve el precio, es un ser humano.
Si abres una compra, pierdes, si abres una venta, es lo mismo.
Ese es todo el principio, y depende del volumen, es decir, el volumen más fuerte perderá.
¿Se puede ganar en estas condiciones?
Es por eso que los I.O.D. están fuera del negocio.
He mirado tu hilo borrado - nada útil, sólo palabrería. Guárdate tus opiniones sobre los moderadores y otros usuarios para ti.
borrado correctamente
He mirado tu tema borrado - nada útil, flud. Guárdate tus opiniones sobre los moderadores y otros usuarios.
borrado correctamente
Sí, es cierto.Pronto no podrás publicar cosas que den dinero.
Propongo moderar el hilo según las reglas inglesas (paso a la derecha, paso a la izquierda - ejecución).
Y preguntas: estadísticas, métodos numéricos (el mismo cálculo de errores de pesos), procesamiento de datos (DSP, ondículas) - sigue siendo el aprendizaje automático o no dentro de este tema?
Sí, hay que quemar los más mínimos intentos de suscitar trifulcas y disputas.
Y, por supuesto, cualquier discusión sobre métodos y enfoques matemáticos no están prohibidos, siempre y cuando se discuten de una manera sustantiva, y no "algo que he oído", como ya han empezado a discutir ONNX, como si estuvieran prohibidos en Internet.