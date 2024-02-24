Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1426

Ivan Butko:

¿Se ajusta la red neuronal a la historia? O simplemente hay que cambiar algo (hurgar donde), para que parezca algo rentable.

La red neuronal sólo realizaba la tarea que le dabas, si querías una "fórmula de mercado", la calculaba por ti utilizando datos históricos.

Sigue leyendo , aquí está la Wiki.

Imho, la pregunta no es sobre lo que pinchó y pinchó donde y a quién más va a pinchar.

 
Igor Makanu:

Es decir, en lugar de 3 capas con 20 neuronas cada una (como en el ejemplo), ¿no tiene sentido utilizar 10 capas con 100 neuronas cada una? Porque ya quería cargar mi kor i7 hoy.

 
Ivan Butko:

Aquí has hecho una pregunta concreta, pero desgraciadamente no hay una respuesta concreta, ya he visto más de cien vídeos sobre NS y he buscado en Google esta pregunta en concreto - la configuración de NS es una cuestión de azar, no hay recomendaciones concretas - sólo principios generales

 
Vizard_:

Los profesores incomprendidos siguieron buceando... sobre el nido del cuco...


¿Existe alguna estrategia sin reducción?

Otra cosa es que el método de Maxim implica un reentrenamiento constante, así que es interesante ver cómo se arrastraría el gráfico si se reentrenara cada semana.

 
Ivan Butko:

¿Puedes decirme qué pasa con la red neuronal? He leído en el sitio local sobre la transferencia de la red neuronal de entrada del programa NeuroPro al Asesor Experto. Hice todo lo descrito y obtuve el mismo resultado

...
Aunque mi Asesor Experto no tiene ninguna lógica de negociación, excepto el conjunto de cientos de números reales - pesos de la red neuronal y fórmula de suma.

En mi opinión, ése es el problema: no hay lógica y, por tanto, total libertad para aproximarse lo mejor posible al historial de precios. Para un proceso estacionario este sería el enfoque correcto, pero en nuestro caso no es completo y por lo tanto no es estacionario. Usar predictores con ideas - en mi opinión esto es más correcto.

Por cierto, ¿cuántas neuronas de entrada y capas con neuronas en cada capa de la red?

 
Ivan Butko:

NS es lo mismo que un optimizador, incluso más.
El número de capas y de neuronas que las componen viene determinado por la tarea a realizar.
Sin una base teórica, es mejor no trabajar en NS.
[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin:

¿Existe alguna estrategia sin reducción?

Otra cosa es que el método de Maxim implica un reentrenamiento constante, por lo que es interesante ver cómo se arrastrará el gráfico si reentrenamos cada semana.

No voy a volver a entrenar para la segunda semana específicamente para "ver" qué pasa.

hasta ahora, no es gran cosa. Y nadie ha dicho que sea un grial, es una máquina de aprendizaje rápido que funciona bien en trozos "buenos" de la carta

Actualmente estoy reescribiendo las nuevas características de python, es bastante complicado allí, pero deben mejorar el TC. Escribiré un artículo aparte sobre ellos en MB.


 
Grial:

¿Y el conjunto de datos?

Tengo akurasi 57.3% loglos 0.688

https://c.mql5.com/3/275/market66.zip

Precisión:65% Logloss:0.61382

ZS puro conjunto de datos no es genial, sería bueno con cada chip bid\ask para ser capaz de ejecutar en un probador, así y la semántica de los valores de salida, retorno, vola, etc.

 
Yuriy Asaulenko:
Sin ninguna formación teórica, es mejor no hacer NS.

Por desgracia, muchas personas no lo entienden y siguen lidiando con ello. Y entenderlo es tan simple y obvio.

No hay MO ni redes neuronales que sean útiles en forex.

 
Ivan Butko:

¿Puede decirme qué es lo que falla en la red neuronal? He leído en el sitio local sobre la portabilidad de la red neuronal del programa NeuroPro a Expert Advisor. Hice todo lo descrito y obtuve el mismo resultado

Pero en cuanto llego al delantero o viceversa, en cuanto supero el periodo especificado, comienza el puro caos, ni una sola señal de vida, los beneficios se van inmediatamente al fondo o salen volando, sin que haya señales de aumento sistemático de los beneficios, ni siquiera un poco.

¿La red neuronal encaja con la historia? O sólo hay que cambiar algo (hurgar dónde) para que parezca rentable. Pero entonces qué es lo que hay que cambiar exactamente (dentro del programa o quizás otro prog para usar).

Es extremadamente sorprendente, no hay ningún ajuste intencionado en el algoritmo como ocurre en los grails tester, es decir, el EA no mira hacia adelante, pero lo curioso es que cuando se establece "no abrir la operación si la previsión es inferior a 50 pips" en los ajustes, entonces en el retesting... Sólo quedan las operaciones abiertas justo antes de las velas de noticias, justo en la dirección deseada y el tamaño de beneficio deseado (todo el impulso). Aunque, no hay ninguna lógica de negociación en el Asesor Experto, excepto el conjunto de cientos de números reales - pesos de la red neuronal y la fórmula de suma.

¿Resulta que ha encontrado el Santo Grial del que todo el mundo habla?

Eso sí, no te olvides de compartir los beneficios con Victor Tsaregorodtsev(creador de NeuroPro), dicen que vive en la escasez en Krasnoyarsk, en una ciudad de desastre ecológico, viviendo de dar clases particulares a 5-10 dólares la hora y escribiendo ensayos.

NeuroPro - нейросети, анализ данных, прогнозирование и классификация
  • neuropro.ru
Это сайт Виктора Царегородцева − здесь я предлагаю услуги по анализу данных, созданию интеллектуальных компьютерных программ для решения разнообразных задач обработки данных, изображений и видео, а также описываю результаты моих научных исследований по теории и практике изучения и применения нейросетей. Круг задач обработки информации...
