Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2666
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cuando el mercado sube o baja de media. No sólo una acción, sino todo el mercado.
Lo entiendo, pero eso no hace que la tendencia sea predecible.
Sí).
Si )
por eso volvemos al principio de la conversación, es lo mismo que mirar un coche)) el mismo retraso, los mismos problemas.
entonces pasamos a la opción 2 (aunque no estoy completamente de acuerdo con la primera, hay un punto ahí).
entonces pasamos a la opción 2 (aunque no estoy del todo de acuerdo con la primera, algo de razón tiene)
¿Y cuál es la opción 2?
Y si el Eurobucks está subiendo y otros pares correlacionados están bajando. No puedes filtrarlo así, y lógicamente, deberías prohibir operar en ese momento o hacer el recargo correspondiente. Tu gráfico no mostrará eso. Por ejemplo, el Global está en tendencia bajista, y el Eurobucks está subiendo en ese momento, pero luego también bajará. Obtendrás marcas adicionales que no se correlacionan con la tendencia, dispersas por el ruido. Pero esto es sólo filosofía.
En fin, no me dio pereza, hice una tendencia general para 28 pares vía PCA, no hice nada con correlaciones, no volteé pares, me dio pereza....
Aquí están todos los componentes juntos, la tendencia más común, el precio del euro arriba, la tendencia abajo.
Compruébalo tú mismo.
=======
También puedes mirar componentes individuales, filtrarlos, etc.
Así que no fui perezoso. Hice una tendencia general para 28 pares vía PCA, no hice nada con correlaciones, no volteé pares, fui perezoso.
Aquí están todos los componentes juntos, la tendencia más común, el precio del euro está en la parte superior, la tendencia está en la parte inferior.
lo ves por ti mismo.
=======
también puedes ver los componentes individuales, el filtro, etc.
Es por eso que estamos volviendo al principio de la conversación, es lo mismo que mirar a la mashka)) mismo retraso, mismos problemas.
¡Tienes razón! "Mirar la mashka" sirve de poco....
No entiendo otra cosa... ¿Por qué te quedas con el indicador de tendencia más antiguo...?
Hay muchos otros indicadores de tendencia... ¿Has intentado buscarlos?...?
¡Tienes razón! "Mirar la mashka" sirve de poco.....
No entiendo otra cosa... ¿Por qué te basas en el indicador más antiguo para determinar la tendencia...?
Hay muchos otros indicadores de tendencia... ¿Has intentado buscarlos?....
Un repositorio sobre un libro que se afina en la selección de características
https://github.com/stefan-jansen/machine-learning-for-trading#part-1-from-data-to-strategy-development
el material es popsy por supuesto, obviamente no un comerciante en ejercicio lo escribió.
ZY leerlo, sombrero