La tercera dimensión tiene ahora otro nombre.

Anticuado pero pertinente, bien dicho.

 
Aleksei Stepanenko #:

Pasado de moda pero relevante, bien dicho.

Sí, a mí también me gustó)))
 
Uladzimir Izerski #:

La tercera dimensión de Z.

¡¡¡Para ver un gráfico como !!! "elefante").

Te das cuenta de que un elefante son datos estáticos, mientras que las curvas son dinámicas. Si trazas 3D sobre curvas, obtendrás una nube incomprensible de puntos sin entender dónde están el principio y el final, sin ninguna referencia al tiempo y, por tanto, sin análisis.
 
mytarmailS #:
Uladzimir Izerski #:

¿Cómo encaja esto con - Equilibrio de precios es decir, promedio de tendencia normalmente geopolítica + compras de divisas de importación y dumping de divisas de exportación.

todo da vueltas como un aro alrededor de tu cintura. si te quedas quieto puedes equilibrarte perfectamente, pero si bailas alrededor de

 
Uladzimir Izerski #:

Lo diré otra vez, la última - no habrá tiempo en el elefante 3D resultante. Y si no hay tiempo, no habrá análisis.
Que tenga un buen día
 
mytarmailS #:
El elefante puede caminar.

Les deseo lo mejor).

 
lynxntech #:

¿Cómo encaja esto con - El precio de equilibrio, es decir, la tendencia media.... normalmente geopolítica + compras de divisas importadas y dumping de divisas de exportación

todo gira como un aro alrededor de tu cintura. si te quedas quieto puedes equilibrarte perfectamente, pero si bailas alrededor de

Si hicieras la pregunta perfecta, tú mismo tendrías la respuesta.

Tal cual. Sí, un aro y no uno, sino muchos y no para bailar, sino para ir con los tiempos.

De acuerdo. Ya lo tengo.

 

Hice una simulación de límites de compra y venta.... Es interesante que cuando la tendencia es bajista los vendedores no pueden vender pero absorben los límites de los compradores y viceversa.


Ayer soñé con un remedio genial para el overfit (también soñé que recogía arándanos en otro planeta, pero omitamos eso).

Si se trata de una acción incluida en el índice - hacer markup de las operaciones teniendo en cuenta este índice, es decir, las operaciones unidireccionales deben estar en beneficio

Para forex, tomar un paquete de divisas correlacionadas y comprobar la dirección de las operaciones en ellas. Si hay pérdidas en algunas de ellas, entonces rechace la operación en el instrumento negociado.

No se trata de entrenarse demasiado en el ruido, sino de captar las tendencias generales.

¿Sutil? Lo he probado, es bastante bueno. Ahora estoy tratando de encontrar los arándanos que recogí.

