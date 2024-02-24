Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2663
La tercera dimensión tiene ahora otro nombre.
Anticuado pero pertinente, bien dicho.
La tercera dimensión de Z.
¡¡¡Para ver un gráfico como !!! "elefante").
Te das cuenta de que un elefante son datos estáticos, mientras que las curvas son dinámicas. Construyendo 3D sobre curvas obtendrás una incomprensible nube de puntos sin entender donde está el principio donde el final, es decir sin ninguna referencia temporal, y por tanto sin análisis.
;)
Es que aún no te has dado cuenta de que todo está almacenado. Tiempo, precio y volumen.
Que tenga un buen día.
¿Cómo encaja esto con - Equilibrio de precios es decir, promedio de tendencia normalmente geopolítica + compras de divisas de importación y dumping de divisas de exportación.
todo da vueltas como un aro alrededor de tu cintura. si te quedas quieto puedes equilibrarte perfectamente, pero si bailas alrededor de
Repetiré otra vez, la última - no habrá tiempo en el elefante 3D resultante. Y como no habrá tiempo, no habrá análisis.
El elefante puede caminar.
Les deseo lo mejor).
Si hicieras la pregunta perfecta, tú mismo tendrías la respuesta.
Tal cual. Sí, un aro y no uno, sino muchos y no para bailar, sino para ir con los tiempos.
De acuerdo. Ya lo tengo.
Hice una simulación de límites de compra y venta.... Es interesante que cuando la tendencia es bajista los vendedores no pueden vender pero absorben los límites de los compradores y viceversa.
Ayer soñé con un remedio genial para el overfit (también soñé que recogía arándanos en otro planeta, pero omitamos eso).
Si se trata de una acción incluida en el índice - hacer markup de las operaciones teniendo en cuenta este índice, es decir, las operaciones unidireccionales deben estar en beneficio
Para forex, tomar un paquete de divisas correlacionadas y comprobar la dirección de las operaciones en ellas. Si hay pérdidas en algunas de ellas, entonces rechace la operación en el instrumento negociado.
No se trata de entrenarse demasiado en el ruido, sino de captar las tendencias generales.
¿Sutil? Lo he probado, es bastante bueno. Ahora estoy tratando de encontrar los arándanos que recogí.