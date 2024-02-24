Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2662
Por supuesto, el mercado no es el mismo modelo que el ejemplo de un elefante prefabricado que se desmontó y se puso en la estantería por partes.
El principio mismo de la construcción es interesante.
Sí mi post era sólo sobre el hecho de que el desmontado es simplemente muy malo, un rsa lineal sería mucho mejor, creo, pero los datos del elefante, por desgracia, no está disponible(
Un gráfico de mercado se compone de nodos y partes. La tarea es formar el modelo correctamente
sí, la tarea ...
Tengo modelos 2D formados. Necesito formar un modelo volumétrico.
¿por qué? si todo funciona, ¿por qué? ¿hay una tercera dimensión en el modelo? ¿es necesario? .... ... ... ... ..
No encuentro gente que se interese por esto. Se entiende el modelo, pero no se tienen esas habilidades en la ejecución del software.
Si usted ha hecho los productos que tiene, usted tiene suficientes habilidades, no hay deseo de sumergirse en algo nuevo....
Y nadie hará una idea compleja mejor que aquel a quien se le ocurrió, o incluso nadie excepto el primero....
...
Necesidad.
2D no es un modelo completo.
Bueno, si quieres me lo dices y lo pensamos.
Sí... el algoritmo es tan malo...(( O quizás me estoy perdiendo algo...).
Si no distorsiona, sigue siendo bastante bueno.
Bueno, eso es un caballo demasiado complicado de predecir :D
por desgracia para mí, por suerte para el resto del mundo, no sé programar nada)) Yo uso lo que la gente inteligente ha hecho como puedo....
2d no es un modelo completo.
Puede que me equivoque, pero esto, tal y como yo lo entiendo, es el principal problema de un trader a la hora de ajustar cualquier sistema a la historia.
Digamos que tenemos un conjunto de 1000 operaciones. Si abrimos todas las operaciones, por ejemplo, en Buy, obtendremos el resultado de un 47% de operaciones rentables.
Ahora dividamos el conjunto en dos partes de 500 operaciones por alguna característica (patrón), y abramos Comprar en una parte y Vender en la otra, el resultado puede mejorar, por ejemplo, hasta un 49%.
Ahora tenemos un mosaico, en el que abrimos Comprar o Vender con un resultado global muy bueno para 1000 operaciones.
Y parece que los signos de división se eligen correctamente, pero el número en cada "patchwork" no es estadísticamente significativo. Y aquí está, volver a entrenar.
Necesitas la historia.
La necesitas para entender el modelo. Cómo cambia el precio con el tiempo.
Pero la prueba en sí es un ajuste a la historia.
MA no puede anticiparse a los acontecimientos, pero sólo se basa en un gráfico plano de la historia.
Necesitamos ver el futuro del precio. El futuro está hecho de ladrillos del pasado y diferirá significativamente de las medidas pasadas del patrón. Dependerá de datos fundamentales o de acontecimientos aleatorios que MA aún desconoce.
El modelo de precios en sí no cambia, pero el tamaño y la forma de las tramas cambian, como cuando un elefante gira.
Por lo tanto, es deseable tener un gráfico tridimensional.
Pero aquí es necesario tener una visión especial o una visión no estándar del mercado. Así son las cosas.
Y el mercado, en mi opinión, es predecible en mucho más del 50%, pero seguirá habiendo problemas de psicología en el trading manual.
Entonces no entiendo, ¿qué es la tercera dimensión?
La tercera dimensión de Z.
¡¡¡Para ver un gráfico como !!! "elefante").
Olvidé decirlo. Este gráfico se basa en datos fundamentales. Los datos están desfasados, pero siguen siendo relevantes hoy en día.