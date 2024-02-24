Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2303
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Nadie está discutiendo, no es eso de lo que estamos hablando...
contra-pregunta - ¿alcohol?
:)
Sólo bebo vino ocasionalmente
para la sigmoidea (respetada por todos, especialmente por el DSP) en la ventana NS, no funciona bien con los desgarros
Sólo bebo vino ocasionalmente.
para la sigmoidea (muy respetada por todos, especialmente por la gente de DSP) en la ventana NS, no funciona bien con las discontinuas.
Si hubieras leído al menos 30 líneas de cualquier libro de DSP sabrías que los "rompibles" son cartuchos para una pistola y que las funciones son "discretas"))
Si hubieras leído al menos 30 líneas de cualquier libro sobre DSP sabrías que "discontinuo" es conchas para un cañón y que las funciones son "discretas")
entonces te sugiero que aprendas algo de latín )
Entonces te sugiero que aprendas algo de latín).
Antes me pondría a beber))
dicer sobre el desglose
másps Estaba buscando una fórmula para el movimiento browniano fractal.
Todo en este video es perfecto.
Si el comercio no funciona y te pones a trabajar como recolector de basura, no sobrecargues la pata
dicer sobre el desglose
tambiénps Estaba buscando una fórmula para el movimiento browniano fractal.
Creo que nunca obtuvo su doctorado.
Creo que nunca obtuvo su doctorado.
Lo dejó y se fue a hacer un grial en forex)
Lo dejó y se fue a hacer un grial en el mercado de divisas).
En el SP500 iba a operar así. El verde es una previsión que se retrasa constantemente. De 2012 a 2015 vendía casi todos los días, porque la previsión es menor que la del día anterior.
En el SP500 va a operar así. El verde es una previsión que se retrasa constantemente. Desde 2012 hasta 2015 vendía casi todos los días ya que la previsión es menor que la del día anterior.
Lo que más alegra es el signo de "tendencia lineal