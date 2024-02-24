Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2310
Nada, a cada uno lo suyo.
así que tengo una pregunta para los tsosniks. ¿En qué sentido es mejor bpf que acf para encontrar ciclos/dependencias?
¿El FP mostrará números de frecuencia específicos?
Si tiras de los resultados por las orejas, la entrada de la moneda puede mostrar el 1000%, si lo haces honestamente, entonces cualquier método mostrará -+deslizamiento.
El objetivo es obtener beneficios. A nadie le importa si lo haces honestamente o no. El objetivo es obtener beneficios y a nadie le importa demasiado.pero si pasa la prueba no ajustada de 5-10 años, o al menos 2 años, ya es normal
No hay TS no matables en forex, eso es un buen punto de partida, supongo.
¿Cuál es la diferencia entre tsos o econometría?
ni idea, es que últimamente hay mucho revuelo en torno a los csos
En mi opinión, el análisis técnico, la econometría y todo tipo de cosas pueden explicarse fácilmente con tsos, así que ¿por qué no?
Sólo es mi opinión, los tsos no han sido capaces de explicar nada todavía, salvo que el mercado es una birria y que todo es una basura.Por no hablar de compañeros curiosos como Oleg el tractorista y Rena
Porque los tsosniks no hacen malabares con las fórmulas para convencerse de algo.Los matemáticos ni siquiera se molestarán en hacerlo, porque enseguida se darán cuenta de que no hay nada que hacer.
Entonces su presencia aquí no es nada extraña, ya que todos ellos aprendieron el Tao hace mucho tiempo.
