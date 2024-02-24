Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2296
Es divertido jugar con él, lo haré pronto.divertido porque no está claro)
Aquí, por cierto, las rejillas parecen tener un poco más de sentido (en comparación con la martingala). Se puede, por ejemplo, tratar de captar el efecto cuando los movimientos pequeños tienen más probabilidades de continuar y los grandes tienen más probabilidades de revertirse.
Por alguna razón todo el mundo está acostumbrado a llamar a martin promediando las posiciones, la mayoría de las veces sin sentido o sobre optimizado
puede dejar el lote fijo, pero seguir utilizando una rejilla. Los conjuntos de operaciones (puntos de entrada y salida) cambiarán, al igual que su representación en el espacio de características de MO. Sólo este punto es interesante.No sé si el efecto de estabilidad aparecerá en los nuevos datos. No tengo esa fórmula matemática. Compruébalo empíricamente.
Grid y Martin son fundamentalmente diferentes en cuanto a la "matemáticade las estrategias". ) la teoría de los juegos, si quieres.
La red sólo es necesaria para diversificar el riesgo de entrar antes/después del momento "ideal", o para descontar la "certeza" de entrar en el mercado. Dicho esto, una rejilla en la pirámide del plus mejora tanto como la media en la del menos.
Y Martin es precisamente un tipo de promediación matemáticamente separada con creciente, en la que todo está atado a las matemáticas (no hay necesidad de pensar y buscar entradas, la pobreza crea filtros), y la única cuestión es el espesor del depósito, cuánto puede soportar un movimiento inverso.
En cuanto a la malla, me gusta mucho tu idea. Si estoy tratando con IR el otro día no se me ha ocurrido - ¿por qué la función de objetivo debe depender de las operaciones separadas, cuando las operaciones en sí mismo puede ser creado con un poco de cuadrícula con un MM complicado, como el riesgo mínimo para entrar y luego ir en la pirámide o el promedio? De repente se hizo evidente que los objetivos serán diferentes para las distintas estrategias de entrada.
Sí, sólo una cuadrícula. Probablemente con un poco de martinismo ligero)
Aquí, por cierto, las rejillas parecen tener un poco más de sentido (en comparación con la martingala). Podría, por ejemplo, intentar captar con ellos el efecto de que los movimientos pequeños tienen más probabilidades de continuar y los grandes de revertirse.
Sí, algo así... es interesante cómo MO generalizará a los nuevos datos. En teoría, debería ser menos sensible al ruido.
Los artículos son buenos para la mente de las personas
Todavía no hay gente ansiosa. Hipótesis - cuanto más se sabe en MO, menos interés en el trabajo autónomo ))
Nadie está interesado todavía. Hipótesis - cuanto más se sabe en MO, menos interés en el trabajo autónomo ))
Sólo hay 1,5 personas aquí que pueden hacer todo lo anterior )
¡Para ser honesto, no entiendo cómo la gente se las arregla para hacer bots rentables (por ejemplo, para el mercado) por medios simples a la esbozado indicadores, optimizado y funcionando!
Probablemente, la muestra es grande y alguien tiene suerte por casualidad.
Una especie de rap con una tasa de bits reducida hasta que encontré el enlace
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
No supera la línea de tiempo allí - Marsaglia probó su ruido de diodo en sus pruebas en 1995 (la fecha de lanzamiento de su CD-ROM con ese ruido), y el conjunto de pruebas del NIST se remonta a 2010. Aunque, tengo fe en los raperos - probablemente también ganarían el concurso de AES )
Evidentemente, siempre se puede hacer una secuencia no aleatoria para cualquier conjunto de pruebas que no reconocen - es más fácil tomar algo como la notación binaria de pi. No obstante, recomendaría a tsosnikov que estudiara estas pruebas, y que no se limitara a dar vueltas durante años con ideas de cómo encajar un paquete de ondas sinusoidales en el mercado)
La sincronización no pega ahí - Marsaglia probó su ruido de diodo en sus pruebas en 1995 (la fecha de lanzamiento de su CD-ROM con ese ruido), y el conjunto de pruebas del NIST data de 2010. Sin embargo, tengo fe en los raperos: probablemente también ganarían el concurso de AES )
Evidentemente, siempre se puede hacer una secuencia no aleatoria para cualquier conjunto de pruebas que no reconocen - es más fácil tomar algo como la notación binaria de pi. No obstante, recomendaría a tsosnikov que estudiara estas pruebas, y no se limitara a dar vueltas durante años con ideas de cómo encajar un paquete de sinusoides en el mercado).
Por cierto, recordé haber leído sobre un experimento genial: cuando las redes de convolución empezaron a dar bombo al reconocimiento de los SEAL y el resto de las 1000 clases,
Alguien investigó y escribió un sencillo algoritmo que cambiaba casi cualquier imagen y engañaba a esta neuronku (AlexNet, o algo así),
Y los cambios no eran visibles a simple vista, sino que la cuadrícula estaba rota, algo así como un desplazamiento de medio píxel, etc.