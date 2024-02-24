Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2301
Hay algunas características que, curiosamente, dificultan la generalización (me refiero al catbust en particular, probablemente también se aplique a otros). Parece extraño, porque simplemente se añaden nuevas características, y el modelo produce más errores que sin ellas.
por ejemplo, se entrenó con unas cuantas mezclas, luego se eliminaron algunas y la precisión fue mayor
No, una capa es primitiva, es sólo una multiplicación de peso
Esa es tu teoría.
no la mía.
Hace tiempo describí este efecto
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189
Se detecta mediante un reentrenamiento completo del modelo.
Es el ruido que perturba su trabajo.
Sí, pero aquí puedes ver cómo interactúan las características. Lástima que esté ligado a un marco específico de MO
porque la importancia puede ser subestimada por la multicolinealidad.Por supuesto, no es bueno buscar a mano cuando hay tantas señales
La fórmula presentada y = x1/x2. - es continua y sólo bidimensional.
https://www.mql5.com/ru/code/9002
Recomendaciones:
¿Es discreto o continuo?
Es continuo. ¿Tiene huecos y agujeros? ¿Has mirado el dibujo de ejemplo?
Sí....
Una función continua es unafunción que cambia sin "saltos" momentáneos (llamadoshuecos), es decir, aquella cuyos pequeños cambios enel argumento conducen a pequeños cambios en el valor de la función.La gráfica de una función continua es unalínea continua.
x2=0