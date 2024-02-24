Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2305
Mientras toqueteo el Fourier, he esbozado un ejemplo
Arriba:
En el fondo:
¿puede descifrar lo que esto significa?Cero absoluto en DSP, cosenos y senos
Una imagen interesante
No sé ni qué comentar. En la imagen superior están los incrementos y sus cúmulos, en la imagen inferior están sus espectros. Para los 3 senos del espectro se puede ver claramente.
Entonces, ¿cómo sacar provecho de ello?
el periodo de los picos no muestra a partir de qué contar.
¿hay alguna en python?
Para 1024 muestras de la serie original el periodo de 64 estará en 1024/64+1=17 puntos, en el primer punto hay una componente constante. Las frecuencias se reflejan respecto a 1024/2, es decir, habrá dos picos (al principio y al final)
No lo sé. Sólo hay una transformada de Fourier y ya está. Generar la secuencia, hacer la transformación, trazarla.
No he probado el código:
Una imagen interesante
¿cuáles son las clases en esta foto?
En la columna de la izquierda, dos clases (azul y roja)