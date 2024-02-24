Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1148
No, de alguna manera sólo tienes la IMPLANTACIÓN, algo para recompensar la función relacionada con los beneficios y las pérdidas ... entonces cerrado, el agente del intento de mejorar Naturalmente a sí mismo para hacer la mayoría de los beneficios :)
Pero es una gran pregunta cómo hacerlo :)))
Intenté a mi manera lo que te mostré :))
tal vez necesitemos muestras de otras distribuciones de probabilidad, relacionadas con las situaciones actuales del mercado (distribuciones), no lo sé :)
¿A dónde fue?
Desapareció hace mucho tiempo en el verano ((.
La última vez que habló con él fue el 31 de julio y no se le volvió a ver...
los topes son solo para visualizar, no son cp's.
Los predictores ya están trabajando al alza por su cuenta. Tengo una sugerencia, ¿qué pasa si te envío los datos con el formato open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Si generas tus predictores a partir de los datos de OHLC para filtrarlos y entrenar la red o lo que sea, tal vez des con algo útil.
¿Qué te parece?
Oye, no tengo tiempo para nada... Hay mucho que aprender.
Sutton, Batroto. RL 2ª edición, ya no es un borrador sino la versión final https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
ejemplos del libro https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
Bien, lo haré de otra manera... Lo haré yo mismo, generaré los predictores y los pondré en un archivo.
Me llevaré sólo tu entrenamiento y tu objetivo, ¿vale?
Tengo formación online, ¿qué voy a hacer con estos archivos? Tendré que sincronizarlos y el resto de problemas...
Hay que poner todo en mt5 desde el principio para que no haya contratiempos.
¿Dónde están Koldun, Doc, Fa, Aleshenka el hijo, etc.? ¡¿Dónde está el profesor Misha, después de todo?!
La rama más hermosa está congelada en la anabiosis... ¿Qué está pasando?