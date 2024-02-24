Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2299
Es curioso: en Statistica, un bloque de redes neuronales MPP(perseptrón multicapa dirigido directamente) no puede encontrar una dependencia como y = x1/x2.
El paquete buscó en 600 redes, y la mejor red mostró una precisión inferior al 80%.
El número de neuronas ocultas está entre 2 y 8.
De ninguna manera... ¿cuántas capas?
Vamos, vamos... ¿cuántas capas?
3
¿cuántas capas ocultas? )
Hay un total de 3 capas en cada red.
¿realmente tiene 1 capa oculta?
¿Entrada, salida y oculta?
Sí