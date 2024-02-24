Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2299

Nuevo comentario
 

Es curioso: en Statistica, un bloque de redes neuronales MPP(perseptrón multicapa dirigido directamente) no puede encontrar una dependencia como y = x1/x2.

El paquete buscó en 600 redes, y la mejor red mostró una precisión inferior al 80%.

El número de neuronas ocultas está entre 2 y 8.

 
denis.eremin:

Es curioso: en Statistica, un bloque de redes neuronales MPP(perseptrón multicapa dirigido directamente) no puede encontrar una dependencia como y = x1/x2.

El paquete buscó en 600 redes, y la mejor red mostró una precisión inferior al 80%.

El número de neuronas ocultas es de 2 a 8.

De ninguna manera... ¿cuántas capas?

 
mytarmailS:

Vamos, vamos... ¿cuántas capas?

3


[Eliminado]  
denis.eremin:

Es curioso: en Statistica, un bloque de redes neuronales MPP(perseptrón multicapa dirigido directamente) no puede encontrar una dependencia como y = x1/x2.

El paquete buscó en 600 redes, y la mejor red mostró una precisión inferior al 80%.

El número de neuronas ocultas oscila entre 2 y 8.

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
No se han probado las redes RBF: se necesita mucho tiempo para contar
 
denis.eremin:

3

¿cuántas capas ocultas? )

 
mytarmailS:

¿cuántas capas ocultas? )

Hay un total de 3 capas en cada red.

 
denis.eremin:

Un total de 3 capas en cada red.

¿realmente tiene 1 capa oculta?

 
denis.eremin:

En total hay 3 capas en cada red.

¿Entrada, salida y oculta?

 
mytarmailS:

¿realmente eres 1 oculto?

1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399
Nuevo comentario