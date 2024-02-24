Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2289
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es posible generar series sintéticas largas, respectivamente
es interesante que un pequeño desplazamiento de la media en la serie original da un efecto de tendencia muy fuerte si se generan muchos datos
Resulta que ese modelo sólo funcionaría en un mercado real con una media evidentemente desplazada.
Pero esto se corrige fácilmente obteniendo una serie con las mismas regularidades, pero decreciente
Entrenado en los generados, probado en los reales... por ahora como experimento...
A veces funciona. Es necesario entender cómo generar, para qué casos, etc.
Entrenado en los generados, probado en los reales... por ahora como experimento.
A veces funciona. Lleva algún tiempo averiguar cómo generar, para qué casos, etc.
Genial, el reentrenamiento debería ayudar¿Es un autocodificador? Cómo se abriría el vector latente, qué características de las filas tiene memorizadas, etc.
Genial, debería ayudar con el reentrenamiento¿Es un autocodificador? Cómo se abriría un vector latente, qué características de fila tiene memorizadas, etc.
Mezclas gaussianas.
Creo que esta simulación es más adecuada para cosas de martingala y para evaluar la estabilidad de la TS
Te contaré un poco cómo veo las regularidades en el mercado
Existe un determinado patrón (punto de partida) y luego se producen una serie de acontecimientos (reglas) a raíz de los cuales obtenemos un resultado (Y)
Los datos son bidimensionales
1) extremo (S = soporte R = resistencia)
2) precio del extremo
Este es el aspecto inicial de los datos
patrón inicial
datos del estudio
Utilicé el algoritmo SPADE (que se encuentra en la wiki) y tuve que convertir los datos a un formato ligeramente diferente, como el de los eventos
Es básicamente lo mismo, pero en una forma diferente.
Ejecutando el algoritmo, buscando las reglas...
Te diré de inmediato que el algoritmo encuentra reglas muy fuertes...
Te mostraré una...
El patrón es .
...seguido de una serie de eventos tras los cuales el resultado...
Este es un enfoque fundamentalmente nuevo para la búsqueda de patrones en el mercado, SPADE tiene muchos inconvenientes y limitaciones, y ya estoy pensando en otro algoritmo que busca reglas escritas por uno mismo ...
Así que aquí hay algunas ideas y tareas no triviales...
¿Nadie ha escrito una martingala en redes neuronales? Buscando en Google da 0 resultados
Entonces se pierde el sentido de la IA
¿Nadie ha escrito una martingala en las redes neuronales? google da 0 resultados
Entonces se pierde el sentido de la IA
Correo electrónico:
Me refiero a enseñar a operar por martinOM, no a promediar las operaciones después del entrenamiento
correo electrónico
Me refiero a enseñar a martin a operar, no a promediar las operaciones después del entrenamiento
Ni siquiera puedo imaginar por dónde empezar y cómo debería ser. No creo que sea compatible.