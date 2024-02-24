Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2295
es la desviación equivocada.
Mi objetivo actual es determinar la tendencia/plano utilizando la correlación, para los ciclos utilizaré Fourier.
Estas pruebas no son completas, vi un artículo que la prueba de aleatoriedad fue capaz de pasar la música.
Hay que fijarse en los detalles: qué tipo de música (para quien también el ruido blanco es música), si estaba comprimida, qué tipo de pruebas se realizaron (hay decenas de ellas y es necesario pasarlas todas).
Es necesario mirar los detalles: qué tipo de música (para quién y el ruido blanco es música), si se comprimió, qué pruebas se realizaron (hay decenas de ellas y es necesario pasarlas todas).
Creo que el rap con una tasa de bits más baja, no pude encontrar el enlace.
Por alguna razón todo el mundo está acostumbrado a llamar a martin promediando las posiciones, la mayoría de las veces sin sentido o sobre optimizado
puede dejar el lote fijo, pero seguir utilizando una rejilla. Los conjuntos de operaciones (puntos de entrada y salida) cambiarán, al igual que su representación en el espacio de características de MO. Sólo este punto es interesante.Si el efecto de estabilidad puede producirse con nuevos datos, no lo sé. No tengo esa fórmula matemática. Compruébalo empíricamente.
Bueno si te refieres a calcular correctamente la parrilla para que sea rentable y las reglas para añadir órdenes. (Algo de eso hay). Y dependiendo de la fila más cercana, se debe cambiar el patrón de la cuadrícula y debemos enseñar a colocar correctamente los Límites y las Limitaciones.
Se trata de una formación de gran envergadura.
Se trata de una gran curva de aprendizaje.
Dado que el nivel de los participantes en el tema ha aumentado en promedio (todos aprendieron a enseñar redes neuronales), entonces propongo tomar estrategias populares y adjuntarles MO. Incluyendo a Martin y TC de Market.
Entonces, alguien se ha caído.
No tienen ningún efecto sobre su rentabilidad.
Creo que este tema puede producir TCs maduros
TS madura(grial sin neuro, iI) casi en 4 líneas
una copia del algoritmo del sector FX en las PYMES
es decir, en forex las ganancias son la inversa de este Sharpe Ratio
;)
buena suerte
Si queremos levantar el Asesor Experto y utilizarlo para el análisis, podemos utilizarlo como ejemplo, pero si no podemos determinar la dirección a elegir, tendremos que determinar la dirección a tomar).
Formar una cuadrícula ( condiciones de orden ) todo a la vez y mucho, es algo más complicado que mostrar inicialmente la dirección a enseñar).
divertido jugar con esto, lo haré prontodivertido porque no está claro )
bueno, en lugar de una única solución, hay una estrategia de aprendizaje en forma de soluciones múltiples)
En la figura 2, ¿cómo se construye el intervalo de confianza?
Puedeconsultarlo aquí.