Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2237
Transmisión a la tableta desde un ordenador normal, radio del ratón desde el ordenador + teclado
O también en el mismo portátil, puedes configurar un escritorio remoto o transmitir como una tableta.Necesito i7 o I9
está escrito todo el tiempo, en 5 líneas se puede hacer....
Luego prueba a aplicarlo y dime si merece la pena o no.
Me registré a través de Fb.
)))) idea genial...
Ya lo he probado
El autor en el video afirma que este enfoque aún no está programado en python y probablemente R.
¿qué importancia tiene la optimización?
Lo importante es tanto qué optimizar como qué.
Los impulsores y los árboles tienen la capacidad de recordarlo todo, por lo que su enfoque del aprendizaje no es el ideal.
Y también es importante lo que hay que optimizar - y aquí observo una eficacia diferente del aprendizaje en función de un punto de recepción de la señal - quizás hay puntos de referencia, donde es más probable determinar los acontecimientos futuros.
También quiero compartir un problema, si la clasificación binaria es operar/no operar y si la señal no está lo suficientemente formalizada y puede formarse con frecuencia, entonces llegamos a una situación en la que después del entrenamiento aparecen nuevas señales en los intervalos entre una posición abierta condicionalmente y su punto de cierre al preparar los datos para el entrenamiento, es decir, si nos perdimos una entrada, la señal puede reaparecer antes de la entrada anterior.
Tengo buenos modelos, pero no puedo reproducirlos, sólo por este efecto.
Qué es importante y qué hay que optimizar y con qué.
Ya no uso los típicos objetivos, todas estas bonitas fotos con ellos, es sólo un ajuste en las historias...
¿Qué usas ahora?
Versión final de las funciones del Asesor Experto mql5 con el programa python.
Hay 2 funciones en el asesor, uno actualiza el tiempo en el archivo y el segundo lee la señal de comercio real en el archivo, que se forma en el programa de python.
En el programa python en el estado "not_actual" se realiza la lectura de la hora actual, el cálculo de la señal real y su registro en el archivo.
Este pegamento no es muy rápido, pero funciona de forma independiente. Funciona en el Probador de Estrategias, en modo demo, no lo he probado en modo real. Si hay, preguntas o ideas como es posible mejorar, escribir, y ese tema como estancado...
¿Por qué no te gustan las herramientas preparadas? Aquí y aquí. En realidad sólo se necesita la parte responsable de la comunicación entre MKL y Python (ZeroMQ).
Buena suerte