Me refiero a la implementación específica de Yandex. Sobre python, está claro que no todo es complicado desde las opciones disponibles públicamente :)
¿Por qué concreto? No eres un motor de búsqueda.
De hecho, no es necesario.
Estudiar python en términos generales, es sencillo. Te envié la lista de libros. Lo hice.
Podrás utilizar los más interesantes. Si planeas a largo plazo interesarte por la MO, por supuesto.Simplemente no hay otras opciones
estudiar python en términos generales, es sencillo. He subido una lista de libros. He estado pidiendo asilo.
Hola, lánzame el enlace de los libros) lo echaba de menos.
Si ves el vídeo de Max, como él, es un 50% de búsqueda en Google de paquetes y explicaciones y la mitad de todo lo demás))) Lo que hace atractivo a python, a diferencia de php por ejemplo, es la disponibilidad de material de código abierto en la web.
Un archivo muy interesante de literatura sobre python y aprendizaje automático en python
https://codernet.ru/books/python/?page=1
Me gusta el libro de la pitonisa rosa, pero aún no está.
Para los que les gusta pensar en la mecánica del mercado...
Entrenado el modelo para reconocer el punto de inversión hacia abajo, la salida del modelo tiene una probabilidad de 0 a 1
El indicador (salida) se muestra en azul
En términos sencillos, el indicador muestra el interés de los vendedores por las ventas
Como se puede ver en la imagen, el indicador incluso funciona a veces
Pero lo más interesante es otra cosa... Todas las "tendencias a la baja" bonitas y vainilla ocurren exactamente cuando el indicador muestra un interés nulo de los vendedores en las ventas
Y en cuanto aparece el interés, comienza el crecimiento))
Así que piensas que por qué todos pierden, por qué el TS se hunde, etc...
Esto se debe a que se necesitan compradores, no vendedores, para hacer un movimiento de vainilla a la baja :)))). Así funciona el mecanismo del mercado.
Eso es porque se necesitan compradores, no vendedores, para un movimiento de vainilla hacia abajo :)))) Así funciona el mecanismo del mercado.
Gracias cap
¿Por qué los compradores?