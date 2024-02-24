Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2238
¿Qué usas ahora?
transmitir una imagen normal del ordenador a la tableta, radio del ratón del ordenador + teclado
Tengo un montón de ideas, tardaré demasiado en aplicarlas todas, y para entonces habrá otras nuevas...
La visualización de los modelos muestra que se puede predecir la probabilidad de un evento, pero la relación beneficio/pérdida cambia con el tiempo, algo que aún no entiendo. En mi formación parece que las ganancias (curva verde) y las pérdidas (curva roja) deberían estar más espaciadas.
Tengo un montón de ideas, pasará mucho tiempo antes de que las ponga en práctica todas, y para entonces habrá otras nuevas...
El mercado, sus participantes y sus algoritmos cambian con el tiempo. Es extraño que esperes un sistema estable entrenado de una vez. Vuelve a entrenar una vez a la semana o todos los días (en los árboles es rápido).
El mismo problema. Tengo que poner todas las interpretaciones gráficas del cociente en 50x50 px)) hacer una imagen más pequeña no tiene sentido, la precisión baja drásticamente. Una imagen más grande requeriría aumentar la anchura de la capa de convolución y la profundidad de la red en general, lo que aumentaría el tiempo de aprendizaje drásticamente. Yo también estoy ahorrando para una nueva máquina... tratando de frenar el aprendizaje de la GPU al mismo tiempo.
Sólo que no entiendo muy bien por qué complicar la tarea con imágenes, cuando se puede utilizar la convolución 1d? :) la imagen no añade realmente ninguna información a la fila
Gracias, prefiero usar un ordenador de sobremesa que un dispositivo en el sofá
que gadgets, no uso un teclado extra, una tableta + un ratón cowboyless para la navegación rápida
no necesitas MO, necesitas que la inteligencia artificial te ayude)
¿has probado a usar un portátil normal? Pruébalo, házmelo saber))
Teclado delgado+táctil, cualquiera de los dos será defectuoso.