No te rías, ponte a ello...
No necesitas un código, necesitas reglas de registro (este es el modelo), tomas estas reglas y las pegas en tu código, la suma de las predicciones de las reglas será la respuesta del modelo - "1" o "-1"
Si no lo entiendes, pregunta.mientras sea bueno ))
Por favor, no te preocupes si no entiendes...
Según entiendo, tomo y paso por la ventana deslizante sobre los 10 valores anteriores, si la condición en el paso satisface, por ejemplo
condición "X[,1]==X[,1]". entonces añado a la predicción pred [18,] "1" y así sucesivamente.
¿Son estos coeficientes después del entrenamiento? Si la característica de la serie va a cambiar (habrá otros números) , entonces debemos volver a entrenar.
Según entiendo, tomo y recorro la ventana deslizante sobre los 10 valores anteriores, si se cumple la condición del paso, por ejemplo
condición "X[,1]==X[,1]" entonces añado a pred [18,] "1" y así sucesivamente.
Sí, exactamente así...
Solo debes tener en cuenta que X[10] es la última vela en mi caso y en tu mt4 parece que la última es X[1].
condición - ¿son estos coeficientes después de la formación?
Lascondiciones son reglas, son reglas de registro normal y son el resultado del aprendizaje...
Si la característica de una fila cambia (es decir, aparecen valores diferentes), tendremos que volver a entrenarla.
Pues bien, otro entrenamiento sobre otros datos (características)== otras reglas (otros números)
Hazle un modelo en forma de reglas de registro, deja que lo incruste en su código, ¿por qué torturar al hombre con python?
¿O lo hago yo?
Solo ten en cuenta que X[10] es la última vela en mi caso y en tu mt4 parece que la última vela es X[1].
Tengo los datos en un array. Aquí están los últimos 21 candeleros. en la parte superior de la misma es el valor actual que quiero predecir. es decir, quiero empezar a trabajar desde 0,0925306577.
Muéstrame un ejemplo para los dos primeros datos al menos.
Haz lo que quieras) He reiniciado el bot, está probando de nuevo
Max, haz esta maldita biblia)) 10 minutos, ¡y lo construiremos!
Tengo los datos en un array. Aquí están las últimas 21 piezas. En la parte superior está el último valor actual para predecir. Así que tienes que empezar a contar desde 0,0925306577 .
Si sólo quieres comprobar la previsión, sí.
¿No se puede copiar el código en un solo archivo?)
¿estás seguro de que sabes hacer bibliotecas?
¿estás seguro de que sabes hacer bibliotecas?
¿Dónde están X[,3] etc.? ¿O no los necesita? ¿No entiendo el significado de X[,1] == X[,1]? ¿Hay que repasar los últimos 10 valores para predecir, o 10 veces con un desplazamiento de 1 sobre 10 valores?