Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Tengo un archivo sucio de 7700 columnas donde tomo 24 ligas, así que no sigas, sino que mira aquí. Aquí está su archivo.
Y aquí está la mía.
Cuál es la diferencia???? No te mantendré en suspenso. En el análisis de componentes principales, cuando cada columna es su propio sistema de coordenadas, es importante que puedan agruparse para que los puntos de diferentes columnas puedan representarse en el mismo sistema de coordenadas. La interpretación es sencilla. Cuantos más vectores verticales y horizontales, más frío es. Lo que tienes es una mancha uniforme y contundente.
Si quieres comprimir la información, comprueba primero la autocorrelación, y puedes dejar con seguridad sólo 1 entrada, pero la red no funcionará, porque no hay memoria.
Bueno y además el modelo estima.
Los predictores indican el número de columnas en el archivo
258 número total de vectores. He eliminado la clase 0 y he dejado la clase 2 renombrada a cero, ya que estaban equilibradas en número con la clase 1, 19,60 es el error cuadrático, o más bien la diferencia entre el lineal recto y el cuadrático debería tender a cero, 79,141 es la capacidad de generalización, al llegar a 100 la diferencia entre los errores disminuye, 69,767 es la espicificación. El total de la parcela de control es de 75 con una Generalizabilidad de 70. La respuesta es NO SABER que tenemos 77 vectores de la muestra total donde la parcela de control tenía 17.
De hecho, obtuve peores resultados en el entrenamiento, pero en la sección de control son muy superiores. Además, no era una sección de prueba como la suya, sino una de control, la que la red no había visto en absoluto. La de prueba es cuando se entrena en la de entrenamiento para que funcione bien en la de prueba, es decir, potencialmente la red ve la sección de prueba durante el entrenamiento. El de la prueba no lo hace. Preguntas????
Adabust me dio 79 sobre 79
Tal vez esté utilizando una configuración de IA que pueda obtener una alta puntuación de aprendizaje utilizando todo el conjunto
Eso es exactamente lo que es. Permítanme intentar explicarlo de otra manera. Supongamos que tenemos un sistema clásico sobre Ma(100) y el precio. Cruce al alza comprar, cruce a la baja vender. Por lo general, introducimos el Ma y el precio en la entrada y las señales del sistema en la salida. De esta forma se ahorra en insumos, ya que la ma se calcula de antemano y se introduce en la red en forma lista. Otra posibilidad es alimentar la red no con ma, sino con 100 retardos de precio (para que la red se calcule a sí misma) en la entrada y las señales del sistema en la salida. En esta forma, las redes no pueden alimentarse con menos de 100 retrasos en los precios.
Pensamientos primitivos y cuanto antes te deshagas de ellos antes saltarás del pozo de tus delirios. Estás rompiendo una de las principales reglas de la preparación de modelos. Recuerde que estamos aquí una vez con Alexey Vyazemsky fue activo en los Juegos Olímpicos, por lo que como un signo de gratitud que he podnakil él acerca de los retrasos y el efecto que me sorprendió. Soy un practicante, y luego un teórico. Permítanme citar una parte de mi correspondencia en la que se revela la esencia de lag
Cita:
Como habrás notado, guardo datos de 15 instrumentos y uso estos datos para construir varios indicadores. Tomo la función estocástica. Tomo la desviación estándar acumulada y eso es todo. Como resultado, tengo 307 barras de entrada únicas que son primarias para la señal actual. Como resultado, tomo estas 307 barras para la señal actual y le añado (la señal) 307 barras de las 24 señales anteriores. El significado de este decreto en la aparición de la señal para presentar los datos a la NS inmediatamente para las últimas 24 señales. Esta es la transformación que permite la clasificación para profundizar en la historia de la señal actual. Es esencialmente un retraso a 24 de profundidad
La cita está completa:
La red no podrá hacer nada por sí misma. Lo que le das como entrada es lo que obtienes como resultado. No todos los rezagos son buenos, como demuestra la práctica, y en su conjunto no hay una sola columna que ayude a NS a conseguir de alguna manera un modelo adecuado..... ¡¡¡¡¡Buena suerte!!!!!
Y cuando se hace correctamente, el modelo funciona así.....
Sí, mal) Aparentemente todo son fallos en el parsing, o en los datos leídos.
Es poco probable que la normalización sea conveniente. Lo bueno es que necesitamos datos de noticias de archivo en el terminal, una posibilidad regular de cargarlos y un servicio para trabajar con ellos. No creo que no haya archivos) Pero a juzgar por la posición de los creadores, hasta que los usuarios no digan su palabra, lo que quieren, no se pondrá en marcha, y si se pone en marcha, primero en una versión de pago).
Bueno, sí, el calendario libre y bueno apenas es posible).
Gracias, es interesante, no se me habría ocurrido utilizar las señales anteriores. Esto nos lleva a preguntarnos si la red es un vínculo innecesario en absoluto.
Eso es lo que me parece interesante de la red, para no desvirtuar las características. De lo contrario, sería más fácil hacer un sistema clásico.
Tendré que hacer más experimentos, cogeré un número muy grande de ejemplos en el sistema Machka, para que al entrenar no haya ni una sola repetición y me quepa en una sola época.