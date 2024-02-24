Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1904

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:

Toma, diviértete.

errores en un árbol simple

1.0 0.8648648648648649

puedes hacerlo mejor, bien hecho

Oye, eso es genial, ¿puedes hacer que los grupos sean sólo dos 0 y 1? ¿Puedes hacerlo?

O mejor dicho, dime qué clúster es el responsable del revoloteo, que lo derribaré... ¿Supongo que 0?

[Eliminado]  
Mihail Marchukajtes:

Escucha, ¿es genial si sólo hay dos grupos de 0 y 1? ¿Puedes hacerlo?

O mejor dicho, dime qué grupo es el responsable de la flauta, y lo derribaré... ¿Supongo que 0?

No sé, está en automático.

Tendré que escribir uno nuevo.

Si dejas sólo 2, el modelo será más estúpido. Pero no me hace falta, sólo te lanzó a jugar

 
Maxim Dmitrievsky:

No sé, está en automático.

Tendrás que escribir uno nuevo.

Si dejas sólo 2, hará que el modelo se cale más. Pero en general no necesito, sólo te lanzó a jugar

Eliminé la clase 0 y ejecuté el archivo en VTRITE. Sorprendentemente Maxim, todas las entradas llegaron al archivo de entrenamiento. Como si no hubiera un vistazo a las entradas. No puede ser todo tan de color de rosa, a no ser, claro, que hayas volcado un archivo sucio y ya lo hayas limpiado. Muy sorprendente :-(
[Eliminado]  
Mihail Marchukajtes:
Eliminó la clase 0 y ejecutó el archivo en VTRITE. Sorprendentemente Maxim pero todas las entradas llegaron al archivo de entrenamiento. Como si no hubiera un vistazo a las entradas. No puede ser todo tan de color de rosa, a no ser, claro, que hayas volcado un archivo sucio y ya lo hayas limpiado. Muy sorprendente :-(

es así pero no son entradas sino números de cluster para los que hay que hacer postproceso ))

esta mierda me manda el bot listo directamente a la carpeta del terminal, solo presiono el botón de compilar y lo sigo ejecutando en el tester )

 
Maxim Dmitrievsky:

es lo mismo, pero no se trata de entradas sino de números de cluster para los que luego hay que hacer un post-procesamiento ))

Presiono el botón de compilación y lo ejecuto en el probador )

Intentémoslo de nuevo. La primera línea es el nombre de tus entradas, ¿verdad?

¿Cómo los distinguirá si tiene varios idénticos allí?

Acabé numerándolos del 1 al 24 + añadiendo la orientación.

[Eliminado]  
Mihail Marchukajtes:

Vamos a repasarlo de nuevo. La primera línea que tienes son los nombres de las entradas, ¿verdad?

¿Cómo los distinguirá si tiene varios iguales allí?

Acabé numerándolos del 1 al 24+ añadiendo objetivos.

¿Qué aportaciones? 24 señales y un "grupo" objetivo.

 
Estoy bastante seguro de que se está asomando al futuro al 100%. A juzgar por el comportamiento del optimizador, muestra un 90% en una sola pasada en 1 época. ¿Cómo se explica eso?
 
Maxim Dmitrievsky:

¿qué entradas? 24 características y un "grupo" objetivo

La primera línea es el nombre de las características, ¿verdad?
 

Número de pase+Diferencia entre la función de estimación directa y la función hiperbólica (debería ser decreciente)+Generalizabilidad general+Última generalizabilidad más alta (chorrada técnica puramente para ti)

Max, realmente estás cabreando a la gente, pero sobre todo te estás cabreando a ti mismo. Recuerde que en el mercado lo principal es no engañarse a sí mismo......

[Eliminado]  
Mihail Marchukajtes:
Estoy seguro de que tiene una visión 100% del futuro. A juzgar por el comportamiento del optimizador, muestra un 90% para una sola pasada en 1 época. ¿Cómo se explica eso?

porque se trata de datos preparados por la agrupación... todo está ya bien ahí

1...189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911...3399
Nuevo comentario