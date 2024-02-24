Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1904
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Toma, diviértete.
errores en un árbol simple
1.0 0.8648648648648649
puedes hacerlo mejor, bien hecho
Oye, eso es genial, ¿puedes hacer que los grupos sean sólo dos 0 y 1? ¿Puedes hacerlo?
O mejor dicho, dime qué clúster es el responsable del revoloteo, que lo derribaré... ¿Supongo que 0?
Escucha, ¿es genial si sólo hay dos grupos de 0 y 1? ¿Puedes hacerlo?
O mejor dicho, dime qué grupo es el responsable de la flauta, y lo derribaré... ¿Supongo que 0?
No sé, está en automático.
Tendré que escribir uno nuevo.
Si dejas sólo 2, el modelo será más estúpido. Pero no me hace falta, sólo te lanzó a jugar
No sé, está en automático.
Tendrás que escribir uno nuevo.
Si dejas sólo 2, hará que el modelo se cale más. Pero en general no necesito, sólo te lanzó a jugar
Eliminó la clase 0 y ejecutó el archivo en VTRITE. Sorprendentemente Maxim pero todas las entradas llegaron al archivo de entrenamiento. Como si no hubiera un vistazo a las entradas. No puede ser todo tan de color de rosa, a no ser, claro, que hayas volcado un archivo sucio y ya lo hayas limpiado. Muy sorprendente :-(
es así pero no son entradas sino números de cluster para los que hay que hacer postproceso ))
esta mierda me manda el bot listo directamente a la carpeta del terminal, solo presiono el botón de compilar y lo sigo ejecutando en el tester )
es lo mismo, pero no se trata de entradas sino de números de cluster para los que luego hay que hacer un post-procesamiento ))
Presiono el botón de compilación y lo ejecuto en el probador )
Intentémoslo de nuevo. La primera línea es el nombre de tus entradas, ¿verdad?
¿Cómo los distinguirá si tiene varios idénticos allí?
Acabé numerándolos del 1 al 24 + añadiendo la orientación.
Vamos a repasarlo de nuevo. La primera línea que tienes son los nombres de las entradas, ¿verdad?
¿Cómo los distinguirá si tiene varios iguales allí?
Acabé numerándolos del 1 al 24+ añadiendo objetivos.
¿Qué aportaciones? 24 señales y un "grupo" objetivo.
¿qué entradas? 24 características y un "grupo" objetivo
Número de pase+Diferencia entre la función de estimación directa y la función hiperbólica (debería ser decreciente)+Generalizabilidad general+Última generalizabilidad más alta (chorrada técnica puramente para ti)
Max, realmente estás cabreando a la gente, pero sobre todo te estás cabreando a ti mismo. Recuerde que en el mercado lo principal es no engañarse a sí mismo......
Estoy seguro de que tiene una visión 100% del futuro. A juzgar por el comportamiento del optimizador, muestra un 90% para una sola pasada en 1 época. ¿Cómo se explica eso?
porque se trata de datos preparados por la agrupación... todo está ya bien ahí