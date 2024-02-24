Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1913
Pero la red neuronal nunca mostrará exactamente el momento de entrada del participante, que cambiará el precio (price driver), aunque no es necesario. El 99% de las veces si usted sabe identificar el price driver y su dirección, sus operaciones serán siempre antes de la realización y tendrá un beneficio estable.
¿Se refiere al trabajo del nivel? Si no es formalizable, es un juego.
quiero mantener una posición, pero necesito cerrar mis largos. los cierro enseguida y el precio cae bruscamente cuando cierro mis largos (espero que todos entiendan que saldré por cortos). Y cómo formaliza la red neuronal lo que no sé)
las grandes compras no se hacen en un segundo, se necesita tiempo, durante este tiempo el precio muestra estas compras en un patrón, este patrón se puede tratar de encontrar con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático
No hay patrones ni nada parecido.
Lo único que puedes formalizar es coger la cola de la inercia, nada más. Creo que tú mismo te das cuenta, pero me da miedo admitirlo) estoy buscando desde hace más de un año, un talento que pueda demostrar que su red es rentable, independientemente del estado del mercado, se lleva 100.000 dólares / Y de los que se presentaron (que son algo más de 1400 personas) nadie ha sido capaz de demostrar la rentabilidad de sus redes.(Aunque el mercado ha cambiado (aunque si la red está entrenada para ver un conjunto de poses y esta acción es físicamente incapaz de cambiar, entonces la red en cualquier mercado para ver un conjunto de poses e indicar con precisión la dirección), entonces los ajustes han cambiado, entonces el mercado es plana, entonces la tendencia))
¿Sabes que tal vez no deberías buscar a esa gente en los foros donde se optimizan los estocásticos?
Tal vez deberías buscar a esas personas en los departamentos especializados, al menos en algunos.
En una época, la gente no creía que fuera posible volar. Después del primer vuelo, pasaron 86 años y fuimos al espacio...
Así es como un robot comercia con una persona con conocimientos que ha dedicado su vida a los algoritmos inteligentes.
Podría darte sus contactos pero no te necesita, no con sus cien o un millón, ¿por qué no? la respuesta es obvia y está en la foto si lo piensas
Si vives en una isla en una tribu y nadie allí sabe hablar inglés, es imposible hablar inglés, ¿no? )))))))
A mí también me hace sonreír leer que alguien ha inventado otro grial)))) Así que buena suerte de nuevo)
Eh, tengo muchas fotos así. Pero dile a tu amigo que va en la dirección correcta - si sus triángulos son tbh, un rápido vistazo a su gráfico muestra que a veces caen en el precio de un conductor especulativo. No busco que esas personas compren sus productos, sino sólo demostrar que no vale la pena gastar años de tu vida en algo que no puede producir un ingreso estable en el mercado. Y su conocido, espero, es al menos millonario.
entonces un rápido vistazo a su gráfico me muestra que a veces golpean los precios del conductor especulativo.
Yo diría más bien que es su conductor el que a veces golpea sus puntos )
y veo que hasta ahora nadie de la masa se ha acercado a entender lo que está pasando en el mercado. Esto es muy bueno. Como toda la multitud es mi comida) ¡Todo lo mejor y todo lo mejor en los nuevos desarrollos!
Oh, no empieces con eso...
Muy bien, chofer de mamá, estoy harto de tus tonterías.