Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1914
A mí también me hace sonreír leer que alguien ha inventado otro grial)))) Así que buena suerte de nuevo)
Hay una tarea muy interesante: predecir el movimiento de los precios mediante redes neuronales. Este problema se puede resolver y ya hay soluciones que funcionan. ¿Por qué todo el mundo se centra en obtener beneficios? Es como aprender a volar, pero no se puede considerar que ningún vuelo sea exitoso hasta que se llegue a la luna.
No se puede hacer una red neuronal de trading rentable de la nada de una vez. Primero hay que aprender a predecir algo, y luego utilizar esta experiencia para comprender la naturaleza del objeto que se investiga y aprender a trabajar con él. Mejorar la red, elevar la calidad, y sólo entonces esta calidad conducirá inevitablemente al éxito de las operaciones.
Todo el mundo está encerrado en los acuerdos y no hay un proceso de investigación y crecimiento gradual. En cada etapa tiene que haber un resultado, una predicción real, aunque de baja calidad. Hay que obtener un resultado, consolidarlo y seguir adelante.
Si piensas en términos de beneficios/pérdidas, nunca resolverás este problema. Preferiría dar 100.000 por una investigación sensata con resultados sensatos y comprensibles.
Hombre, se pueden obtener estructuras tan interesantes en un espacio de características comprimido, no sé cómo aplicarlas, pero es fascinante).
dos características PCA se presentan en el espacio 3D umap
==========
dos indicadores en el espacio 3D
))))
¿Sabes que tal vez no deberías buscar a esa gente en los foros donde se optimizan los estocásticos?
Tal vez deba buscar a esas personas en departamentos especializados y en varios de ellos.
En su momento, la gente no creía que fuera posible volar. Después del primer vuelo, pasaron 86 años y fuimos al espacio...
Así es como un robot comercia con una persona con conocimientos que ha dedicado su vida a los algoritmos inteligentes.
Podría darte sus contactos pero no te necesita, ni con cien ni con un millón, ¿por qué no? la respuesta es obvia y está en la foto si lo piensas
Si vives en una isla en una tribu y nadie allí sabe hablar inglés, es imposible hablar inglés, ¿no? )))))))
¿los números de la captura de pantalla son una medida de qué?
Tiempo de entrada/salida, finanzas. tal vez algo más, el blanco es un comercio más, el naranja es un menos.
Tiempos de entrada/salida, finanzas, quizás más, el blanco imprime un comercio en superávit, el naranja en déficit
véase
¿neuronas?
Oh, no empieces con eso...
Muy bien, conductor de mamá, estoy harto de ti...
ahahahahah)))))) ahí está tu mierda saliendo de todas las grietas)))))) los dibujos que hacen aquí ))))) payasos) mi amigo comercia ahahahahah)))))))) sigue proyectando estocástico) diletante
Podría poner un millón en el fondo, sin problema. Solo que es como un experimento sobre los psíquicos, que desde 1966, 1 millón de dólares a alguien que pueda demostrar sus habilidades psíquicas. Pero hasta ahora nadie lo ha demostrado. hubo intentos pero ay. Y el resto masa de psíquicos dice que fácilmente podría tomar este millón, pero no lo necesitan))) Al igual que alguien que publicó por encima de las fotos de un amigo - que no necesita cientos o millones de dólares. No necesita cientos o millones de dólares, es un trabajo en curso.
lo tengo
¿neuronas?
Hay neurónica y filtrado adaptativo y análisis espectral y Q-learning y clustering y entrenamiento con un profesor, en el que el propio profesor pincha puntos en el gráfico donde entrar y penaliza al propio robot cuando se equivoca. El robot es adaptativo, aprende nuevos conocimientos y olvida los antiguos si es necesario, así que es una auténtica bestia.
Desde hace 4 meses tengo en funcionamiento una red neuronal que predice el movimiento de cuatro pares. Ya tengo más calidad que cualquier indicador, lo estoy demostrando públicamente. No puedo dar el enlace o el administrador se pondrá histérico de nuevo, porque hay un par de servicios de pago allí. Pero en cualquier caso, es una red neuronal real y realmente ve y predice algo.