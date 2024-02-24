Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1872
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
También puedes ir línea por línea y buscar el fallo. A veces hay grandes lagunas en las transiciones del reloj, claramente las horas no son del mismo día, desplazadas
puede ser debido a las vacaciones o a que las sesiones se abren en horarios diferentes (vacaciones u otra cosa)
Hacer un pasillo y reconstruir cuando salga el borde opuesto o esperar y luego reconstruir. El cambio debido a las condiciones entonces vuelve al lugar, ¿verdad? Si lo hace, deberías comprobarlo. Si no lo hace, tienes algo mal.
Bueno, ya casi tengo todo el framework limpio, ahora me quedan algunos griales en los que trabajar.
Intento automatizar todo lo posible. Por ejemplo, tengo una idea para sparar las reglas de comercio en otra función mql, para cada cluster.
por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaría para cada grupo?
como las condiciones... si algún precio es mayor/menor que algo (media o desviación), entonces haz esto o aquello, dependiendo del cluster previsto
sólo la segunda hora, es decir, la parte derecha del gráfico, está implicada en la negociación
es posible generar todo el código mql del bot
El cluster0 es más estático, tanto en términos de valores atípicos como de media.
Otras agrupaciones están sesgadas hacia un lado u otro, la media tampoco es estable.
De esto es de lo que debemos partir. Construir un modelo estadístico en Cluster0.
Hacer el pasillo y reconstruir cuando salga el borde opuesto, o esperar y luego reconstruir. ¿El cambio de las condiciones vuelve entonces a su lugar? Si lo hace, hay que vigilarlo, si no lo hace, algo va mal.
parece ser el cambio de horario de verano/invierno... pero no es seguro...
ahahahaha ))
hay un nuevo novio )
mamkogeb latente ))))
al menos deberías saludar primero ahahahah.... patético...
ahahahaha ))
hay un nuevo novio )
mamkogeb latente ))))
al menos deberías saludar primero ahahahah.... patético...
y los amigos te quieren ;))
)))
ahahahaha ))
hay un nuevo novio )
mamkogeb latente ))))
al menos deberías saludar primero ahahahah.... patético...
parece un mago por la forma en que se comunica
De todas formas, he localizado el problema... está en los saltos de datos, que se sacan a través de la api. He cambiado a otro dtz - hay fallas en otro lugar. En alguna parte hay un cambio, en lugares aleatorios.
Tenemos que arreglar la lógica para eso.
¿Alguien en la red, cómo se equilibra el número de épocas, el tamaño de la batea y la tasa de laning?