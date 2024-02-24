Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1868

Nuevo comentario
 
Aleksey Vyazmikin:

Todos aquí son fuertes en teoría.

¿Cuál es el objetivo?

¿ya has conseguido ganar dinero?

Reshetov me hizo la pregunta correcta en el foro: ¿qué debo hacer si entro en déficit?

Era bastante inteligente y sabía algo de redes neuronales.

El resultado es desastroso.

 
Valeriy Yastremskiy:

Creo que es demasiado brusco) MO y las redes neuronales funcionan en determinadas tareas. En forex, aparte del tutorial sobre la historia, apenas se puede reproducir nada en el ordenador de casa por el momento. Pero el poder está creciendo. Los clústeres con un par de miles de núcleos y el máximo de RAM por núcleo aún no están disponibles, pero es cuestión de tiempo. En cuanto a la sobrecarga, y además, la sobrecarga total no se cancela).

Si yo, de repente, me metiera en las neuronas, le encargaría la tarea de arrastrarse de menos.

Es decir, empezaría justo por donde termina.

Puedo apoyar este tema, pero mañana.

;)

 
Renat Akhtyamov:

¿Cuál es el objetivo?

¿ya has ganado dinero?

Reshetov me hizo la pregunta correcta en el foro: ¿qué debo hacer si entro en déficit?

Era bastante inteligente y entendía algo de redes neuronales.

El resultado es deplorable.

He expresado el propósito del tema más arriba.

He conseguido tanto ganar como perder, por eso me interesa saber cómo perder menos.

[Eliminado]  
¿Todos consumen cannabis en verano? En invierno es comprensible - la deficiencia de vitaminas
 
Renat Akhtyamov:

De acuerdo.

y este es el código de Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

personalmente me recuerda a un filtro digital

Pues sí, MO es un filtro típico, sólo que sus parámetros se ajustan al deseado. Si ese filtro es mejor que una mashka es otra cuestión).
 
mytarmailS:

en leer el experto...

Mejor aún, lee algunos libros...

No voy a perder más tiempo.
Ni siquiera sé qué responder. ¿Crees que me has lanzado una función de regresión estimada y ahora te crees muy listo? Si es la función RSME la que se utiliza en el entrenamiento, ¿no estamos intentando disminuir su valor y quedarnos sólo con los modelos que lo han hecho disminuir? Entonces, ¿de qué crecimiento de los valores de la función hablas si no consideramos el aumento del error de desviación en principio? ¿En qué condiciones crecerá este error? ¿Cuando fijamos un montón de épocas sólo observando el error, pero no eligiendo el modelo resultante cada vez mejor por este error? No, entonces ¿cuál es el punto físico de su enseñanza? ¡¡¡¡Dámelo popularmente y luego veremos quién tiene las pelotas!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Todos consumen cannabis en verano? En invierno es comprensible: deficiencia de vitaminas.
Calor, fin de semana, alcohol, Renat))))
[Eliminado]  

Bueno, ya casi tengo todo el framework limpio, ahora me quedan algunos griales en los que trabajar.

Intento automatizar todo lo posible. Por ejemplo, tengo una idea para sparar las reglas de comercio en otra función mql, para cada cluster.

por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaría para cada grupo?


como las condiciones... si algún precio es mayor/menor que algo (media o desviación), entonces haz esto o aquello, dependiendo del cluster previsto

sólo la segunda hora, es decir, la parte derecha del gráfico, está implicada en la negociación

incluso puedes generar todo el código mql del bot

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, ya casi tengo todo el framework limpio, ahora me quedan algunos griales en los que trabajar.

Intento automatizar todo lo posible. Por ejemplo, tengo una idea para sparar las reglas de comercio en otra función mql, para cada cluster.

por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaría para cada grupo?


como las condiciones... si algún precio es mayor/menor que algo (media o desviación), entonces haz esto o aquello, dependiendo del cluster previsto

sólo la segunda hora, es decir, la parte derecha del gráfico, está implicada en la negociación

es posible generar todo el código mql del bot

Estrategias de salida con punto de entrada y sin punto de entrada. ¿Generar a través del análisis sintáctico? ¿Y cuánto tiempo se entrena?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, ya casi tengo todo el framework limpio, ahora me quedan algunos griales en los que trabajar.

Intento automatizar todo lo posible. Por ejemplo, tengo una idea para sparar las reglas de comercio en otra función mql, para cada cluster.

por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaría para cada grupo?


como las condiciones... si algún precio es mayor/menor que algo (media o desviación), entonces haz esto o aquello, dependiendo del cluster previsto

sólo la segunda hora, es decir, la parte derecha del gráfico, está implicada en la negociación

Incluso puedes generar todo el código mql del bot

Lo principal aquí es la gestión de la posición: dónde tomar beneficios y cómo compensar el SL. Entrada en dirección a los racimos arriba/abajo. Estrategia separada para el racimo plano - hacia el centro de 120 ratones.

1...186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875...3399
Nuevo comentario