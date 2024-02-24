Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1868
Todos aquí son fuertes en teoría.
¿Cuál es el objetivo?
¿ya has conseguido ganar dinero?
Reshetov me hizo la pregunta correcta en el foro: ¿qué debo hacer si entro en déficit?
Era bastante inteligente y sabía algo de redes neuronales.
El resultado es desastroso.
Creo que es demasiado brusco) MO y las redes neuronales funcionan en determinadas tareas. En forex, aparte del tutorial sobre la historia, apenas se puede reproducir nada en el ordenador de casa por el momento. Pero el poder está creciendo. Los clústeres con un par de miles de núcleos y el máximo de RAM por núcleo aún no están disponibles, pero es cuestión de tiempo. En cuanto a la sobrecarga, y además, la sobrecarga total no se cancela).
Si yo, de repente, me metiera en las neuronas, le encargaría la tarea de arrastrarse de menos.
Es decir, empezaría justo por donde termina.
Puedo apoyar este tema, pero mañana.
;)
He expresado el propósito del tema más arriba.
He conseguido tanto ganar como perder, por eso me interesa saber cómo perder menos.
De acuerdo.
y este es el código de Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
personalmente me recuerda a un filtro digital
en#18535 leer el experto...
Mejor aún, lee algunos libros...No voy a perder más tiempo.
¿Todos consumen cannabis en verano? En invierno es comprensible: deficiencia de vitaminas.
Bueno, ya casi tengo todo el framework limpio, ahora me quedan algunos griales en los que trabajar.
Intento automatizar todo lo posible. Por ejemplo, tengo una idea para sparar las reglas de comercio en otra función mql, para cada cluster.
por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaría para cada grupo?
como las condiciones... si algún precio es mayor/menor que algo (media o desviación), entonces haz esto o aquello, dependiendo del cluster previsto
sólo la segunda hora, es decir, la parte derecha del gráfico, está implicada en la negociación
incluso puedes generar todo el código mql del bot
Estrategias de salida con punto de entrada y sin punto de entrada. ¿Generar a través del análisis sintáctico? ¿Y cuánto tiempo se entrena?
Lo principal aquí es la gestión de la posición: dónde tomar beneficios y cómo compensar el SL. Entrada en dirección a los racimos arriba/abajo. Estrategia separada para el racimo plano - hacia el centro de 120 ratones.