Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1879
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1) porque predice tanto la hora actual (pasada) como la siguiente (futura)
lo que no es bueno porque ya sabemos la mitad de la previsión
2) tres racimos son demasiado toscos, demasiado generales...
como se puede ver en la imagen, es un grupo de compra, porque el movimiento general fue al alza, pero fue a primera hora, y estamos negociando la segunda
así que la segunda hora la negociamos como compra, pero en realidad es una venta.
Y cuando predecimos el cúmulo de suto de la próxima hora sin 0,5 :)
No es un hecho. Tal vez haya algunos patrones de venta de posavasos en el grupo de compra que NS debería detectar... De eso se trata. ¿Lo encuentras?
No es un hecho. Tal vez haya un patrón en el grupo de compra en el posavasos de venta que el NS se supone que detecta... De eso se trata. ¿Lo encuentras?
No, no lo sé.
No, no lo sé.
¿Alguien ha visto una red neuronal que funcione en forex? ¿Para que funcione según un algoritmo conocido y se puedan ver los resultados de las operaciones reales? ¿Quizás alguien ya lo esté utilizando? No cuestiono la eficacia de las redes neuronales. Me gustaría comparar los resultados.
Por ejemplo, no estoy operando en forex, sino en el mercado real. ¿Qué es lo siguiente? ¿Alguna sugerencia de intervención?
Probablemente sea imposible explicar más sobre ns, al menos yo no me he encontrado con ello.
Y el artículo
En resumen, lo haré).
No vayas demasiado lejos, no vayas demasiado alto))))
¿Alguien ha visto una red neuronal que funcione en forex? ¿Para que funcione según un algoritmo conocido y se puedan ver los resultados de las operaciones reales? ¿Quizás alguien ya lo esté utilizando? No cuestiono la eficacia de las redes neuronales. Me gustaría comparar los resultados.
el hombre pidió una red neuronal de forex que funcionara, yo di un enlace a mi proyecto que es "una red neuronal de forex que funciona",
¿cuál es el problema?
¿por qué borraste mi post?
el hombre pidió una red neuronal forex que funcionara, yo di un enlace a mi proyecto que es "red neuronal forex que funciona",
¿cuál es el problema?
por ejemplo: "nuestras normas prohíben..."
saber
1) porque predice tanto la hora actual (pasada) como la siguiente (futura)
lo que no es bueno porque ya sabemos la mitad de la previsión
2) tres racimos son demasiado toscos, demasiado generales...
como se puede ver en la imagen, es un grupo de compra, porque el movimiento general fue al alza, pero fue a primera hora, y negociamos la segunda
así que la segunda hora la negociamos como compra, pero en realidad es una venta.
Pero cuando predecimos el cúmulo de suto de la próxima hora sin el acurasi 0,5 anterior :)
Si se normaliza la 2ª a la barra 0, no será 0,5.
Allí hay un cambio lineal, es decir, las curvas se encuentran en 1 línea. Por lo tanto, la correlación entre los relojes tiende a uno. Compruébalo... usa tu cerebro.
3 no es suficiente - que sean 500 :) justifique por qué