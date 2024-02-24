Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1867
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Dónde puedo leer la descripción? Interesante pensamiento)
¿Descripción de qué? No lo entiendo.
Cualquier curso de introducción a la OOP comienza con un ejemplo de fauna o de seres humanos.
Y para entender las escasas explicaciones de los conferenciantes, busca en Google imágenes como ésta
En algún lugar había una imagen sólo para OOP. Ahora no lo encuentro.
Había un esquema completo dibujado allí.
Y si era una descripción de un árbol, era sólo mi ejemplo, mi fantasía.
Estúpidamente miré el árbol en la calle, y mentalmente se pone tanto el árbol en sí como sus habitantes, el constructor, los campos, los métodos, la herencia :))
está de acuerdo
hay prácticamente un coro en internet sobre cómo ni una sola neurona ha ayudado a ganar dinero
e incluso aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Bueno, eso es demasiado abrupto) MO y las redes neuronales funcionan en ciertas tareas. En forex, salvo la formación sobre el historial en el ordenador de casa, apenas se puede reproducir. Pero el poder está creciendo. Los clústeres con un par de miles de núcleos y el máximo de RAM por núcleo aún no están disponibles, pero es cuestión de tiempo. Pero la exageración, y más aún, la exageración total no ha sido cancelada).
Renat Akhtyamov:
Estoy de acuerdo
Hay prácticamente un coro en la web sobre cómo ni una sola neurona ha ayudado a ganar dinero
e incluso aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Soy un especialista en árboles y ahora está llorando por sus enormes pérdidas pecuniarias en uno de sus propios hilos en el foroPor eso empecé esta conversación sobre las hojas amarillas...
Seamos claros, el dinero se filtró por el comercio manual. Entonces, ¿por qué engañas insinuando el modus operandi?
No estoy llorando en ese hilo, pero quiero entender la posibilidad de controlar los errores y su oportuna corrección.
Chicos, hay cientos de cursos / conferencias en Internet sobre ME, sobre todo, por qué no los veis, por qué estáis sentados aquí y escribís estas tonterías, vuestra comprensión de AMO no es que apunte a cero, está muy lejos en lo negativo, ¿por qué creáis toneladas de estos posts basura que es desinformación?
Sólo tengo una palabra para ti.
Seamos claros, el dinero se drena con el comercio manual. Entonces, ¿por qué engañar insinuando el modus operandi?
Y, no estoy llorando en ese tema, pero quiero entender la posibilidad de controlar los errores y su corrección oportuna.
Creo que es demasiado abrupto) MO y las redes neuronales funcionan en ciertas tareas. En forex, aparte del tutorial sobre la historia, apenas se puede reproducir nada en el ordenador de casa por el momento. Pero el poder está creciendo. Los clústeres con un par de miles de núcleos y el máximo de RAM por núcleo aún no están disponibles, pero es cuestión de tiempo. En cuanto al rebasamiento, por no hablar del rebasamiento total).
Muéstrame al menos un ejemplo de ganancia en una neurona
Ya son varias las veces que trato este problema aquí
Lo primero para empezar a desarrollar cualquier estrategia no es cómo ganar dinero, sino cómo no perder.
Aquí todos son fuertes en teoría.
Qué maldito prejuicio. ¿Cómo se explica qué palabras le suenan a mentira?
a quien???? ))) ¡¡¡!!!
Acabas de descubrir hace un par de días que hay que entrenar el modelo observando las predicciones de nuevos datos, es decir, validarlo, pero ni siquiera conoces la palabra ))
Fue una revelación para ti )))) Es como ser un experto en redes neuronales durante 5 años y escuchar hoy por primera vez el término "neurona artificial".
Y hay un 90% de ellos.
¿A quién hay que explicarle qué?
Hay menos de 5 personas en este hilo que realmente saben lo que dicen, y tú definitivamente no estás ahí
a quien???? ))) ¡¡¡!!!
Acabas de descubrir hace un par de días que tienes que entrenar el modelo mirando las predicciones de los nuevos datos, es decir, validarlo pero no sabes ni la palabra ))
Fue una revelación para ti )))) Es como ser un experto en redes neuronales durante 5 años y escuchar hoy por primera vez el término "neurona artificial".
Y hay un 90% de ellos.
¿A quién hay que explicarle qué?
Hay menos de 5 personas en este hilo que realmente saben de lo que hablan, y tú desde luego no estás ahí
Lo siento, ¿me estás confundiendo con otra persona? ¿Sería tan amable de citar mis palabras? !!!!
En el entrenamiento, cuando se utiliza una zona distinta a la de entrenamiento para el análisis, esos son los nuevos datos para la red, ¿no es así? Pero disculpe, ¿esta sección no se llama "Sección de pruebas"? ¿O me equivoco?
Lo siento, ¿me estás confundiendo con otra persona? ¡¡¡¡¿Sería tan amable de citarme en !!!!
En el entrenamiento, cuando se utiliza una sección distinta a la de entrenamiento para el análisis, estos son los nuevos datos para la red, ¿no es así? Pero disculpe, ¿esta sección no se llama "Sección de pruebas"? ¿O estoy confundido?
en#18535 leer experto...
Mejor aún, lee un libro...No voy a perder más tiempo