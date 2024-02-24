Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1876
y los días pueden ser diferentes para estas horas, ¿no?
A mí me pasó lo mismo, por eso no coincidían los gráficos, y tú no los tienes por alguna razón.
No pueden!!! Porque voy a tomar la salida de las 5 y no voy a ir en bicicleta a la sexta. No vuelvo a la sexta hora como tú, ¿entiendes?Tú puedes saltar incluso unos días, yo no.
De todos modos... hay un vacío en el conjunto de datos (al menos una hora). Por alguna razón no se puede encontrar en los gráficos )) - No sé
para otras horas hay un número desigual de 5 minutos, entonces también hay saltos. Y cuando todo es igual, entonces no hay saltos en los gráficos
En fin, estoy cansado de dar explicaciones.
Así que si hay un desplazamiento de al menos 1 hora, habrá una cascada de brechas de precios, así... después de esa hora todo se ha desplazado
Mi código funciona así, medios sensibles. Pero todo arreglado (hurra).
super
pero no el código en sí, sino que añadí los índices que faltaban al conjunto de datos a través de la reindexación, y los huecos desaparecieron
dame algunos cortes de bots de comercio, de lo contrario no es interesante en absoluto
Que se haga ya el comercio de bots, que de momento no interesa.
Paremos y no hagamos nada más, no necesitamos estos botsadmito que me gusta escribir código python
))))) será suficiente)
De todos modos, compruébalo. Me voy a las montañas durante una semana.
Aquí están los grupos durante 1-2 horas cada día desde 2010 hasta el presente.
aquí está el árbol de la vida en el anexo.
Puede operar con grupos planos o direccionales para probar. Por ahora para estos relojes. En cuanto llegue, lo haré yo mismo.
En la pasada f-ésima 12 5 minutos de la última 5ª hora (cierre), normalizada a los primeros cinco minutos de la hora, la f-ésima devuelve el número del cluster. A la sexta hora, cambiamos. Para la 6ª hora, normalice de forma similar por el primer 5 minutos de la 5ª hora.
Errores de clasificación del árbol:
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
¿se rellenan los paréntesis?
Sí, está funcionando.
intente compilar en el editor
corregido el reloj en el cuerpo del post... 1-2 en lugar de 5-6Eurobucks, respectivamente