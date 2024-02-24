Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1874
hay un separador de comas
primer centenar
segundo centenar.
No veo nada anormal.
hizo un corte así de las 5 a las 6
pero mira las curvas a las 2 en punto de una vez.
Tengo un desvío entre las horas.
¿o hay 24 valores en cada uno?
¡así es! 24 valores en cada...
12 marcas de 5 minutos de la 5ª hora y 12 marcas de 5 minutos de la 6ª hora forman una fila de 24 marcas.
¿Qué pasa con los cientos? Dibujar todo a la vez, hay un desvío en alguna parte al final, creo.
porque hay demasiadas líneas, no se puede ver nada...
aquí está todo.
-----------------------
Te has equivocado al crear el conjunto de datos para los clusters.
Lo tengo... gracias.
P.D. el número de horas en el conjunto de datos es diferente
Reloj de 5 horas: 139
6 horas: 140
Falta una hora o sobra una hora.
No sé por qué lo tienes claro, probablemente el propio paquete esté haciendo algo
solución: reindexar el dataframe a 5 min., añadir NaN en lugar de las barras que faltan. Haz fillNa en los valores más cercanos. Finalmente %)
Lo tengo... gracias.
¿por qué se dividen los dos por la longitud del marco de datos en el ciclo? ) No entiendo los garabatos de R, por desgracia.Si el número de horas es diferente (y puede ser diferente debido a las omisiones), la introducción de filas en el bucle provocará desplazamientos. Esto significa tomar una hora de un día y una hora de otro día, por ejemplo. O faltan algunas líneas de 5 minutos, lo que provocará un desplazamiento de 5 minutos de una hora a otra.
No divido un dos ahí.
Por ejemplo:
2 :10 significa - tomar 2 a 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10