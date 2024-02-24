Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1871
Aquí está la pregunta: ¿debo promediar las señales en todas las barras, o comprobar las condiciones de cada barra. La segunda es más problemática, pero la calidad de las señales puede mejorarse.
Es más difícil promediar hasta un determinado límite, y comprobar las condiciones si se supera el límite. Yo utilizaría la anchura y el ángulo. El ángulo máximo de la tendencia vuelve rápidamente, se arriesga)))).
y no es seguro que el recuento de cada barra mejore la calidad de la señal... Entonces promediaría las condiciones con respecto a / para cada tic.
Max, si la predicción está dentro de las barras de las próximas dos horas, es el BO. Imagina cómo serán sus caras cuando estén en MO negativo :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Me gustaría ver la expresión de sus caras. ¿Qué querían los organizadores cuando tienen la tecnología moderna a su disposición? Por lo demás, se puede trabajar con posiciones simples, pero en casos anteriores al cambio de signo de la barra prevista. Esto puede ser bastante frecuente en el TS dado, pero aquí el precio de una posición abierta y la inversión serán importantes. Aquí debes entender que si el mercado te da un buen precio, debes entrar, pero si no te está dando una buena previsión, es mejor que te saltes esta previsión y te orientes a la siguiente.... De todos modos, así es, si he entendido bien los últimos periodos de sus discusiones. ¡¡¡¡IMHO naturalmente!!!!
Haz algo, al menos en un grupo, al menos una regla, basta con la letra, aquí nadie puede aconsejarte sobre tu proyecto. Si funciona, hay que hacer algo que funcione, y luego se puede pensar en los refinadores.
No tengo ni idea de qué hacer con esto.
¿cómo lo has reducido en horas?
a veces tengo un hueco o cambio de hora en algún lugares decir, algunos relojes están fuera de secuencia, para ciertos intervalos. Ya he comprobado todo el código, no hay errores
¿de dónde sacaste las cotizaciones, no del paquete mt5?
y cómo se adelantaban las horas
Tengo que corregir esto por lógica, si no está en el lugar esperado, entonces espera tanto, si no, entonces salta.
el rango de tiempo no parece coincidir con el real y medio dos rangos o más)
No siempre se activarán, lo que también sería un salto. Así que es lo mismo...
saltarse una opción rentable no es un error.
Es posible que tenga que ir línea por línea y comprobar lo que está mal. Los intervalos de tiempo en la transición son a veces grandes, claramente las horas no se desplazan un día
puede deberse a las vacaciones o a que las sesiones se abren en horarios diferentes (vacaciones u otra cosa)
-- Escribí un script en mt4, sólo escribe las comillas cuando la vela se cierra, lo leo con una "R" y hago lo que quiero
-- Escribí una función para convertir el tiempo en horas, y ya está claro lo que sigue
Impresionante vídeo, y también lo es el propio hombre.
Es un vídeo estupendo, y el hombre también.
pruebe con 5-6 relojes a lo largo de 2-3 años, ¿habrá interrupciones en las curvas? transiciones bruscas
como esta mierda.
No sé, borré ese guión el mismo día)Lógicamente no debería ser así