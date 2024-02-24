Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1862
Configuración -> General -> Insertar () y cerrar }])' "
¿Tal vez esto ayude?
O compilar.
A continuación,en la pestaña de errores, haga doble clic en el primer error.
El cursor irá donde no haya corchete de cierre.
Y así para cada paréntesis, doble clicen el error, poner el paréntesis, compilar.
la tarea es generar un código mql que funcione en python, así que ¿por qué juguetear con él?
casi terminado
Creo que he descubierto que no se puede hacer fuera de línea....
la cartera es realmente algo....
voila
sería un dolor en el depurador :D
no es el árbol más grande que se puede conseguir
Comprobando que el árbol funciona igual.
En mql:
En python:
Va bien fuera de línea. Lo he probado.
Me voy a poner un abrigo de piel en la cabeza.
Fue un error estúpido.
Roman, busca tu error, debería funcionar bien en el historial
;)
steamy, hace 7 años
lo encontré, ¡¡¡encontré la falla en la estrategia!!!
pruebas previas hasta 10 veces al día
lo que está por venir........
Así que no he dicho nada de que no funcione en la historia :)))
He dicho que no lo he terminado para la historia, así que he pospuesto el desarrollo por ahora.
Por eso, la preparación de los datos históricos es uno de los pasos importantes.
Y todos los modelos se construyen y prueban teniendo en cuenta la historia.
Eso es estadística ))
Me alegro de que todo funcione.
@Maxim Dmitrievsky ¿Sigue siendo necesario el parser?
Gracias, siguen faltando paréntesis, por ejemplo aquí
rojo - como debe ser.
El mío lo hace todo. De lo contrario, las condiciones no funcionarán correctamente y el árbol contará el
A partir de tus códigos he empezado a entender a grandes rasgos cómo funcionan los árboles. Algoritmo débil en comparación con el polinomio, por lo que me parece....
no mientas.