Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1864
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
gracias, siguen faltando paréntesis, por ejemplo aquí
los rojos son como deben ser.
el mío lo hace todo. De lo contrario, las condiciones estarán torcidas y el árbol contará lo que no es.
Sí, pasa deprisa. Aquí con if/else
Os apoyo. Muéstrame los resultados después de resolver los paréntesis. Me gusta el árbol en sí y es tan interesante y sencillo en la forma de organizarlo que realmente vale la pena. Mantengo mi dedo en el pulso....
Yo también estoy interesado.
pero cómo se ve en la práctica, quiero ver una imagen
sólo códigos...
Yo también estoy interesado.
pero cómo se ve en la práctica, me gustaría ver una foto
sólo códigos...
Un ejemplo de estructura de árbol.
Al igual que en los árboles reales, hay nodos de los que parten ramas.
Un ejemplo de estructura de árbol.
Al igual que los árboles reales, hay nodos de los que parten ramas.
Gracias, ahora empieza a tener sentido.
Entonces, ¿encontramos la variante óptima?Muy similar al algoritmo de trazado de PCB.
Un ejemplo de estructura de árbol.
Al igual que los árboles reales, hay nodos de los que parten ramas.
Gracias, ahora empieza a tener sentido.
Entonces, ¿encontramos la mejor opción?Muy similar al algoritmo de trazado de PCB.
Sí, la función de activación se utiliza para seleccionar un nodo u otro, y así sucesivamente a través de la estructura del árbol, hasta encontrar la mejor opción.
Aquí hay otra animación interesante que me recuerda a este algoritmo.
Es exactamente lo mismo, sólo que tiene más sentido para mí en el código :-)
Hace algún tiempo, cuando estaba comprendiendo el significado de OOP
mientras fumaba en el balcón, en mi mente, dividí los árboles que estaban frente a mi ventana en clases. :))
Buen entrenamiento para la comprensión.
Un árbol no es más que una estructura ramificada.
Gracias, ahora empieza a tener sentido.
Entonces, ¿encontramos la mejor opción?Muy similar al algoritmo de trazado de PCB.
Sí, todo empezó con los gráficos)
Sí, la función de activación selecciona un nodo u otro, y así sucesivamente a través de la estructura del árbol, hasta encontrar la mejor opción.
Aquí hay otra animación interesante que me recuerda a este algoritmo.
DE ACUERDO.
Y aquí está el código de Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
personalmente me recuerda a un filtro digital