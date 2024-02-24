Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1857
muestran imágenes de cúmulos de kamins y kochu, así que no está claro
kmins
kohonen
mirando los prototipos, es bastante similar, aunque qué se puede esperar con sólo tres grupos
kmins
kohonen
Hombre, debería haber ampliado los gráficos, no veo muy bien.
Intentaré escribir más corto TC, me pondré a ello más tarde. Así que sí, es similar... pero a nivel de lógica comercial puede haber algunas diferencias
Compruebe que los racimos de cohones ascendentes y descendentes no superan los +-0,001 en la primera hora en una de las direcciones. Y en general (de media) el vector de movimiento de los precios ya está claro a la 1 (se dirigirá o invertirá).
Y deberías mirarlo para diferentes pares de horas vecinas. Está claro que en algún sitio será mejor y en otro peor.
¿Te refieres a filtrar por horas que puedes negociar y horas que no?
Hay diferentes grupos para diferentes pares de horas. Algunas señales son diferentes durante 1-2 horas, otras durante 5-6 horas. Algunos de ellos no son predecibles en absoluto
porque todo se basa en los ciclos estacionales y la agrupación de la volatilidad. Las transiciones de una sesión a otra son interesantes, etc.
puedes tardar más de 2 horas
y el perseptrón da peores resultados, pero más suaves
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
¿Y si tomamos segmentos de tamaño desigual, pero, digamos, descompuestos en ZZ?
¿Ha intentado seleccionar más clusters y predecir binarmente un determinado cluster?
el número de clusters no afecta a la calidad de la clasificación
No, no me gusta ZZ
Bravo Maxim, te aplaudo de pie por ZZ. ZZ es un callejón sin salida en todos los frentes.... Lo digo en serio. Probado más de una vez y todo porque no tiene valor en la barra de cero, aunque los intentos de crear uno han tenido éxito, pero sólo en el NS.
Por lo demás, Maxim es un estudio muy interesante. Creo que se pueden hacer opciones binarias a la vez con dicho sistema. Se preguntarán de dónde demonios vienes. Ni siquiera adivinarán que estás equipado con un poderoso compañero que rompe sus BOs. ....
Muy interesante - Tengo que probarlo, ¿puedes escribir el código en python?
Los modelos entrenados se pueden exportar al metaque de una vez, como funciones listas para usar. Un árbol o bosque
y allí puede utilizar diferentes estrategias en el probador