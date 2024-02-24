Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1834
Por ejemplo, agrupar el precio en 10 grupos...
Qué es un cluster - es un tipo de patrón que se repite - un "patrón"
Un grupo tiene un número por día. Ocasionalmente de 1 a 10
El precio en forma de racimo tendría el siguiente aspecto
1113333555433377779991010103333222288888
elegimos al azar la combinación, por ejemplo, 1593
buscarlo en el precio
1113333555433377779991010103333222288888
este será el patrón resultante
recoger todas las situaciones con este patrón y mirar las estadísticas de rentabilidad
puede haber cientos de clusters, puede construirlos sobre cualquier dato, los clusters pueden ser sustituidos por reglas de registro por ejemplo, será más claro
Desde el galimatías es un exceso (aleatorio o no es otra cuestión) y hay un montón de variantes incluso en 10 valores. Y no son necesariamente rentables si las elecciones son aleatorias. La lógica de la rentabilidad es necesaria, reducirá el número de opciones.
y si hay una tendencia fuerte, casi no habrá precios en el rangosiempre un número diferente de características
En consecuencia, un algoritmo/modelo no es suficiente, se necesita un criterio de selección de modelos. Puede depender del número de características)))
aquí hay una fuerte tendencia para ti.
¿qué ha cambiado?
¿Puede ser más específico aquí, agrupando el precio en 10 grupos, qué significa eso? Porque estoy confundido. Me parece que es dividir el precio en 10 partes, pero parece que no es así ya que un cluster es una imagen.
¿Puede ser más específico aquí, agrupar el precio por 10 grupos significa qué? Porque estoy confundido. A mí me parece que divide el precio en 10 partes, pero aparentemente no, ya que un grupo es una imagen.
¿Está familiarizado con la agrupación?
El ensañamiento es el ensañamiento (aleatorio o no, esa es otra cuestión).
El exceso es cuando tienes más de 21 donde jotas-2 reinas-3 reyes-4. Todo lo demás es malo :-)
¿está usted familiarizado con la agrupación?
En el sentido de que es la división de un conjunto en subconjuntos. Como aquí aparentemente no.
en la idea de que la sección rosa debería dividirse en 10 partes aparentemente)
entendiendo que es una división de un conjunto en subconjuntos. Como aquí aparentemente no.
Es correcto dividir un conjunto en un número determinado de clases. Es decir, las clases deben estar definidas o no. Digamos que tienes 100 cadenas, pero puedes agruparlas en 10 grupos... como ejemplo.
La clasificación, en cambio, sólo afecta a 3 clases como máximo. "Sí", "No", "No sé".
Últimamente eres un lastre. Aburrido de ti. Arlequín, ¿dónde estás...? vamos a tener un chat....
Parece que el tema del grial no se ha apagado, hay mucha gente charlando allí))))