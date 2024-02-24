Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1829
¿Y qué hará? Nada.
todo funciona con BP de nuevo, no funcionará
No está claro cómo quiere presentar los datos. Si es una serie. ¿Busca algún tipo de repetición de combinaciones - patrones en esta serie? Descríbalo con claridad y sin emoción.
Bueno, la fila es una fila, la joroba es la joroba...
No debemos recorrer la fila por una ventana deslizante, sino ir en un ciclo hasta que se ejecute alguna regla de activación, y luego continuar hasta que se ejecute la siguiente regla y así sucesivamente...
Un mismo patrón, pero el patrón no está en el precio sino en la secuencia de eventos (reglas), el evento puede ser cualquier cosa
Comienza la búsqueda de todas las combinaciones y mira qué sucesión de eventos (patrones) funciona...
Estás creando una especie de sistema de comercio en modo automático
bueno, la fila debe quedar al lado de la otra, la joroba es la joroba...
Pero no recorrer la fila por una ventana deslizante, sino ir en un ciclo hasta que se cumpla alguna regla de activación, luego pasar a la siguiente regla y así sucesivamente...
Un mismo patrón, pero el patrón no está en el precio sino en la secuencia de eventos (reglas), el evento puede ser cualquier cosa
Inicia la búsqueda de todas las combinaciones y mira qué eventos (patrones) funcionan...
Se trata de crear un sistema de comercio en modo automático
Así que como que vuelves a los indicadores y al optimizador
No sé...
Puedes imaginar cualquier cosa como una serie temporal, siempre hay tiempo.
Pero si ningún algoritmo de predicción de BP puede predecir el precio de ninguna manera, ¿no es obvia la respuesta?
Chicos, me preguntaba sobre qué datos estáis buscando patrones. He leído aquí sobre el zigzag, la ventana flotante. ¿Qué son?
Según el modelo de causa-efecto del cambio de precios. Causa - Efecto sobre el precio. ¿Cuál es la causa del cambio de precios? ????
Modelo: Smile -> OI, Delta, Volumen -> Precio -> Indicadores. No se trata de un modelo temporal, sino causal. Todo lo demás es falso. ¡¡¡¡Buena suerte!!!! Porque ya he dicho demasiado :-)
Entonces, ¿quién está en los cuchillos para castigar, sciccuns ?????
es decir, se vuelve a los indicadores y al optimizador
¿Por qué? Explica tu cadena lógica, ¿cómo has llegado a esta conclusión?
Propongo un concepto por el cual se puede crear un ST de cualquier complejidad, de cualquier tipo en modo automático. ¿Quién tiene ese concepto?
Propongo un concepto según el cual las CT de cualquier complejidad, de cualquier tipo, pueden ser creadas automáticamente. ¿Quién tiene ese concepto?
¿Cuáles son las ventajas de este enfoque?
Minus: El comerciante debe conocer la esencia de la ST, y cuáles son las ventajas.
Ya es hora de dejar de lado el argumento de "se puede usar MO para predecir los movimientos de los precios o no", te estás estancando.
Tengo una red neuronal funcionando desde principios de marzo. Suponiendo que esto no es un espectáculo que me he inventado y que es cierto, aquí hay una información importante:
1. SÍ, hay patrones y es posible entrenar una red neuronal con ellos.
2. En la práctica, utilizando mi método, se puede obtener una precisión de respuesta aceptable en sólo un 1% de las preguntas formuladas. En pocas palabras, si usted le pregunta a la red "¿dónde estará el precio dentro de 5 minutos - más alto o más bajo?" en cada miniluz, la red dará la respuesta sólo 1 vez de cada 100. Si recogemos todas las respuestas más tarde, parecerá que hay un 65-70% de exactitud. Estos resultados se han obtenido probando cada modelo, la prueba incluye unas 100.000 preguntas, de las que se obtienen 1000 respuestas + todo esto confirma el mercado real del quinto mes.
Pero no tiene que esperar una respuesta por cada 100 preguntas. Hay una manera de obtener una respuesta en cada vela. Estas respuestas, por supuesto, con muy baja "confianza" de la red. En la práctica, si la red se ve obligada a responder en cada vela, la adivinación será sólo el 51-52%, no es suficiente para el comercio, pero da la oportunidad de ver cómo piensa. Resulta que piensa de forma bastante adecuada, al nivel de un comerciante principiante. Si escalamos sus respuestas de 0 a 100, veremos dónde espera un cambio de tendencia, y dónde espera que ésta continúe.
4. Lo descrito anteriormente se refiere a la previsión para un determinado periodo de tiempo, por ejemplo 5 minutos o 5 horas. Por lo tanto, cada modelo ve un "armónico" específico y no la imagen completa. El movimiento de los precios consiste en la suma de dichos armónicos. Si creamos modelos con incrementos de un minuto, por ejemplo, de 5 a 60 minutos, podemos obtener 55 respuestas en cada vela de un minuto. Estas respuestas muestran qué armónico es más fuerte en este momento. Con esta cantidad de datos es posible procesarlos matemáticamente y obtener una imagen más voluminosa.
Sí, 1 respuesta por cada 100 preguntas de un 65% de calidad no es mucho, pero es un resultado real, ¡funciona! Tal vez esta calidad de predicción esté cerca del límite del caos real y no se llegue más lejos, espero que no.
Deténgase ya en los siguientes conocimientos obtenidos por la experiencia:
1. Las citas son previsibles.
2. Las regularidades son muy pocas, pero están ahí.
3. El mercado no cambia rápidamente. El 1% es bastante estable durante al menos un año.
Y el siguiente consejo: no te obsesiones con la resolución de un problema concreto como "cómo fijar un tope o una toma con una red neuronal", intenta comprender primero la naturaleza del objeto en cuestión. Después de eso, intenta conseguir al menos algún resultado estable, ¡cualquiera!
Qué puedo decir. Lo que me sorprende es tu confianza en lo que dices, así que todos a escuchar este feroz rap :-)
