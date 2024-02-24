Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1836

Nuevo comentario
 
Rorschach:
¿Qué significa 1 bar para Ma(100)? Pero ese cambio es suficiente para que el sistema más tonto funcione (aunque lógicamente debería ser al menos 50). Cuidado con las bicicletas y los ciclos.

Sucede)))) A veces incluso una barra es importante))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Sucede)))) A veces incluso una barra es importante))))

Esto no sucede. Es pura casualidad y nada más. Si este bar ha conducido a una mejora. Entonces es local....
 
Mihail Marchukajtes:
No existe tal cosa. Por pura casualidad, nada más. Si este bar ha conducido a una mejora. Entonces es local....

Cómo largo)))) y cómo saber cuándo se acabó la suerte)))

 
Valeriy Yastremskiy:

Cómo de largo)))) y cómo saber cuándo se ha acabado la felicidad)))

El mercado existe en el momento. Aquí y ahora. Y la situación es así porque hay muchos compradores y vendedores aquí y ahora. No más.....
 
Mihail Marchukajtes:
El mercado existe en el momento. Aquí y ahora. Y la situación es así porque hay muchos compradores y vendedores aquí y ahora. No más.....

No estoy de acuerdo. El mercado es un concepto que describe las acciones de los comerciantes en relación con el mundo exterior, de forma muy limitada. Y nadie puede anular la inercia, es un fenómeno natural. Las chuletas chisporrotean después de apagar el gas por inercia))))))

 
Valeriy Yastremskiy:

No estoy de acuerdo. El mercado es un concepto que describe la forma en que los comerciantes actúan en relación con el mundo exterior, por decirlo de una manera muy limitada. Y la inercia nunca puede deshacerse, es un fenómeno natural. Las chuletas chisporrotean después de cortar el gas debido a la inercia))))))

OOO Buddy, me alegro de que estés en el tema. Pero yo quiero molestarte. El precio actual se forma mediante la presencia momentánea de compradores y vendedores aquí y ahora. Su número y fuerza (volumen de transacciones) aquí y ahora conforman dónde estará el precio en un futuro próximo. Antes de continuar el debate, vea este vídeo. Continuaremos allí. Sólo tienes que verlo hasta el final. Sin ningún tipo de manoseo. Ahí es donde entra el conocimiento. ¡¡¡¡A la espera de......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
Mihail Marchukajtes:
El precio actual está formado por la presencia momentánea de compradores y vendedores aquí y ahora. Su número y poder (volumen de transacciones) aquí y ahora forman donde estará el precio en un futuro próximo.

Su número y potencia (volumen de transacciones)

La pregunta tonta, y que forma el SB o puede estimar de alguna manera o debemos admitir que hay factores específicos que no podemos tener en cuenta en la actualidad y que influyen en algo. Llevar la serie a la estacionariedad para calcularla es una suposición. Perdiendo a veces información significativa para el resultado))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Su número y fuerza (volumen de transacciones)

Pregunta tonta, quién forma el SB o es posible estimar o admitir que hay factores específicos que no podemos tener en cuenta hoy en día y que afectan a algo. Llevar la serie a una estacionariedad para calcularla es una suposición. Perdiendo a veces información significativa para el resultado))))

¿Eres un tonto o estás fingiendo? No, en serio.

¡¡¡¡¡¡Hay una delta, un volumen y una OI que forman el valor futuro del activo y no me jodas la cabeza con tus fantasías, te lo ruego!!!!!!

Además, acordamos que continuaríamos el debate después de ver el vídeo anterior... Pero aparentemente ignoraste eso también.... La tristeza...

 

Un sistema de trading a través de los ojos de un algotrader

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - ¡sólo apuenen! :)

 
mytarmailS:

Un sistema de comercio a través de los ojos de un comerciante



R - ¡sólo eres apuenen! :)

Un juguete genial))))

1...182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843...3399
Nuevo comentario