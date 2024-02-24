Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1836
¿Qué significa 1 bar para Ma(100)? Pero ese cambio es suficiente para que el sistema más tonto funcione (aunque lógicamente debería ser al menos 50). Cuidado con las bicicletas y los ciclos.
Sucede)))) A veces incluso una barra es importante))))
No existe tal cosa. Por pura casualidad, nada más. Si este bar ha conducido a una mejora. Entonces es local....
Cómo largo)))) y cómo saber cuándo se acabó la suerte)))
El mercado existe en el momento. Aquí y ahora. Y la situación es así porque hay muchos compradores y vendedores aquí y ahora. No más.....
No estoy de acuerdo. El mercado es un concepto que describe las acciones de los comerciantes en relación con el mundo exterior, de forma muy limitada. Y nadie puede anular la inercia, es un fenómeno natural. Las chuletas chisporrotean después de apagar el gas por inercia))))))
El precio actual está formado por la presencia momentánea de compradores y vendedores aquí y ahora. Su número y poder (volumen de transacciones) aquí y ahora forman donde estará el precio en un futuro próximo.
La pregunta tonta, y que forma el SB o puede estimar de alguna manera o debemos admitir que hay factores específicos que no podemos tener en cuenta en la actualidad y que influyen en algo. Llevar la serie a la estacionariedad para calcularla es una suposición. Perdiendo a veces información significativa para el resultado))))
¿Eres un tonto o estás fingiendo? No, en serio.
¡¡¡¡¡¡Hay una delta, un volumen y una OI que forman el valor futuro del activo y no me jodas la cabeza con tus fantasías, te lo ruego!!!!!!
Además, acordamos que continuaríamos el debate después de ver el vídeo anterior... Pero aparentemente ignoraste eso también.... La tristeza...
